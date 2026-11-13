Linzer klagt wegen 1.400 Euro Taxi-Rechnung gegen Kreditkartenanbieter

Ein Urlaub in der Dominikanischen Republik endet für einen Linzer vor Gericht. Statt 14 Euro wurden 1.400 Euro abgebucht. Der Kreditkartenanbieter haftet nun.

Ein Urlaubstraum in der Karibik hat sich für einen Linzer Touristen in einen finanziellen Albtraum verwandelt. Statt der vereinbarten Summe von 14 Euro für eine Taxifahrt vom Hotel zum Schiff wurden seinem Konto 1.400 Euro belastet. Der Konflikt um diese massive Preisspanne wurde vor dem Bezirksgericht für Handelssachen Wien ausgetragen.

Hergang des Zahlungsvorgangs in der Dominikanischen Republik

Der betroffene Linzer nutzte während seines Aufenthalts in der Dominikanischen Republik den Taxidienst seines Hotels, um zur Abfahrt des Schiffes zu gelangen. Der Fahrer forderte einen Preis von 14 Euro für die Strecke. Die Bezahlung erfolgte bar nicht, sondern direkt über ein mobil mitgeführtes Kartenlesegerät. Der Urlauber gab seinen PIN-Code ein und schloss die Transaktion ab. Erst später an Bord, als eine Internetverbindung zur Verfügung stand, bemerkte der Mann die Abbuchung auf seinem Konto. Die Belastung von 1.400 Euro entsprachte exakt dem Hundertfachen des vereinbarten Preises.

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Rechtliche Argumentation und Haftungsfragen

Anwalt Michael Poduschka vertritt den Geschädigten vor dem Bezirksgericht für Handelssachen Wien. Er betont, dass außer Streit stehe, dass der Linzer die Zahlung von 1.400 Euro nicht beabsichtigte. Im Fokus steht die Frage, ob der Kunde die hohe Abbuchung tatsächlich genehmigte. Der Kreditkartenanbieter argumentiert, der Kunde habe die Karte selbst verwendet und den PIN-Code eingegeben. Poduschka wendet ein, dass eine Autorisierung nur den Zahlungsvorgang umfassen dürfe, dem der Karteninhaber tatsächlich zugestimmt hat. Die Haftung des Kunden sei grundsätzlich auf 50 Euro begrenzt.

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Einfluss des EuGH-Urteils auf die Rechtssprechung

Die rechtliche Bewertung des Falls stützt sich auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Nach dieser Auslegung müssen Banken und Kartenanbieter für die Sicherheit ihrer Systeme haften. Banken dürften die Rückzahlung nicht einfach mit einem Hinweis auf eine mögliche Mitschuld des Kunden verweigern. Stattdessen müssten sie zunächst das Geld zurückbuchen. Einen allfälligen Schadenersatzanspruch gegen den Kunden könnten sie erst danach durchsetzen. Dieser Mechanismus soll die Rechte der Karteninhaber stärken und ungerechtfertigte Belastungen verhindern.

Ausblick auf die weitere Gerichtsverhandlung

Nach Einschätzung des Anwalts stellt die aktuelle Lage einen Präzedenzfall für ähnliche Fälle dar. Die Bank muss nach dieser Logik proaktiv handeln, anstatt den Kunden mit hohen Forderungen zu konfrontieren. Ob der Linzer die vollen 1.400 Euro tatsächlich zurückerhält, bleibt ungewiss. Das Gericht wird nun entscheiden, wie mit der diskrepanten Zahlungssituation umgegangen wird. Der Fall verdeutlicht die Bedeutung der digitalen Rechtssicherheit im internationalen Zahlungsverkehr.