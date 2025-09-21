Linzer Derby: LASK empfängt Blau-Weiß Linz unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen

Am Sonntag kommt es in Linz zum Stadtduell zwischen dem LASK und Blau-Weiß Linz. Die Polizei stuft das Spiel als Hochrisikobegegnung ein. Über 16.000 Tickets sind bereits verkauft, die Stimmung ist aufgeheizt. Der LASK kämpft mit dem Saisonstart, während Blau-Weiß Linz nach dem letzten Sieg optimistisch in das Derby geht.

Am Sonntag um 14:30 Uhr ertönt der Anpfiff zum Linzer Stadtduell in der Bundesliga , und die Atmosphäre in der Raiffeisen Arena wird erwartungsgemäß elektrisierend sein. Der LASK empfängt Blau-Weiß Linz , und die Vorzeichen stehen auf ein packendes Spiel: Über 16.000 Tickets sind bereits vergriffen, was das immense Interesse an diesem Duell unterstreicht.

Die Rivalität zwischen den beiden Vereinen ist tief in der Stadt verwurzelt, was stets für eine aufgeheizte Stimmung und emotionale Höhepunkte sorgt. Die Polizei ist daher bereits ab 10:00 Uhr im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten und das Spiel als Hochrisikobegegnung einzustufen. Die Behörden setzen ein erhöhtes Kräfteaufgebot ein, um mögliche Zwischenfälle zu verhindern. Simon Kiteko von der Linzer Polizei bestätigte gegenüber den 'OÖN', dass rund 300 Polizisten, unterstützt von Kräften aus anderen Bundesländern, für die Sicherheit verantwortlich sind. Schon vor dem Anpfiff treffen sich die Fanlager an verschiedenen Orten in der Stadt, um sich auf das Derby einzustimmen. Ab 11:30 Uhr setzen sich die Fanmärsche in Richtung Stadion in Bewegung, natürlich unter polizeilicher Begleitung. Verkehrliche Einschränkungen und Behinderungen sind rund um die Marschrouten und das Stadion zu erwarten, was die Anreise für die Zuschauer erschweren kann.\Die Polizei erwartet diesmal keine gravierenden Ausschreitungen wie in der Vergangenheit, etwa die Verwendung von provokativen Bannern oder Sachbeschädigungen. Kiteko betonte, dass Provokationen zwar nie ganz ausgeschlossen werden können, größere Auseinandersetzungen aber in letzter Zeit ausgeblieben sind. Auch das Rote Kreuz ist mit einem Team von etwa 25 Sanitätern vor Ort, um im Bedarfsfall medizinische Hilfe zu leisten. In der Regel handelt es sich dabei um die Versorgung von Kreislaufproblemen oder kleineren Verletzungen, die während des Spiels auftreten können. Sportlich gesehen verspricht das Derby ebenfalls Hochspannung. Der LASK ist mit seinem neuen Trainer, Sacramento, mit drei Punkten aus sechs Spielen und dem elften Tabellenplatz alles andere als optimal in die neue Saison gestartet. Trotz des holprigen Saisonstarts bewahrt man bei den Linzern jedoch die Ruhe. Sacramento äußerte sein Vertrauen in die Spieler und den eingeschlagenen Weg, betonte aber auch, dass es einige Rückschläge gegeben hat. Trotz der schwierigen Situation klingt beim portugiesischen Trainer Zuversicht durch. Nach dem Heimsieg gegen die Austria vor einem Monat hatte Sacramento noch gehofft, dass der Knoten endlich geplatzt ist, doch der erhoffte Befreiungsschlag blieb bisher aus. Sacramento erkannte, dass der Druck, den sich die Spieler selbst machen, vor allem eine mentale Herausforderung darstellt. Das letzte Mal konnte der LASK das Derby übrigens am 12. August 2023 für sich entscheiden. Seitdem gab es zwei Siege für Blau-Weiß Linz und ein torloses Remis im Februar.\Der LASK hat in dieser Saison bereits 13 Gegentore kassiert, was die Defensivprobleme verdeutlicht. Kapitän Sascha Horvath sieht jedoch positive Entwicklungen und betont die Notwendigkeit, individuelle Fehler abzustellen, die in letzter Zeit bestraft wurden. Er befürchtet, dass diese Fehler im Kopf zu einem'Rattern' führen könnten, wenn sie nicht behoben werden. Bei Blau-Weiß Linz, die einen Punkt mehr als der LASK auf dem Konto haben, ist die Stimmung nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den GAK und dem ersten Saisonsieg natürlich deutlich besser. Besonders Shon Weissman könnte im Derby wieder eine wichtige Rolle spielen, da er bei seinem Debüt gleich zwei Tore erzielte. Für Torjäger Ronivaldo kommt das Match nach seinem Muskelfaserriss jedoch wahrscheinlich noch zu früh. Die Fans beider Lager fiebern dem Aufeinandertreffen entgegen, und die Erwartungen an ein spannendes und emotionales Spiel sind hoch. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams wird nicht nur sportlich interessant sein, sondern auch ein Gradmesser für die aktuelle Form und die psychische Verfassung der Mannschaften





