Linzer Clubchef Fabian Zeller: Junge feiern bewusster und trinken weniger

Fabian Zeller (22) ist Betriebsleiter der Remembar in Linz. Im Interview spricht er über verändertes Feierverhalten, steigende Preise und strenge Türpolitik.

Das Linz er Nachtleben hat sich in den letzten Jahren stark verändert, und kaum jemand weiß das besser als Fabian Zeller. Der 22-Jährige ist Betriebsleiter der Remembar, einem angesagten Nachtlokal in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

In einem exklusiven Interview mit der Kronen Zeitung gewährt er Einblicke in die Herausforderungen und Trends der Clubszene. Während Gleichaltrige feiern, steht Zeller hinter der Bar oder an der Tür, trifft Entscheidungen, die über den Verlauf des Abends entscheiden. Er beobachtet, dass die junge Generation bewusster feiert: Alkoholkonsum geht zurück, dafür steigt die Nachfrage nach hochwertigen Mocktails und alkoholfreien Alternativen. Viele Gäste suchen nach Ausreden, um nicht trinken zu müssen, was Zeller als positiven Trend wertet.

Die gestiegenen Preise für Getränke und Eintritt belasten die Branche jedoch. Zeller erklärt, dass die Remembar versucht, faire Preise zu halten, aber die Inflation und höhere Lohnkosten fordern ihren Tribut.

Zudem kämpft der Club mit dem Drogenkonsum: Trotz strenger Kontrollen und einer Null-Toleranz-Politik schaffen es immer wieder Substanzen ins Lokal. Die Türpolitik ist daher besonders streng, was manche Gäste abschreckt, aber für Sicherheit sorgt. Trotz aller Widrigkeiten blickt Zeller optimistisch in die Zukunft. Die Remembar setzt auf ein durchdachtes Konzept mit wechselnden Themenpartys und lokalen DJs.

Das Feedback der Gäste sei überwiegend positiv, und die Stammgäste schätzen die familiäre Atmosphäre. Ein weiteres Problem ist der Fachkräftemangel, der auch die Clubszene betrifft. Zeller berichtet, dass es schwer sei, zuverlässige Barkeeper und Sicherheitspersonal zu finden. Viele junge Leute scheuen die unregelmäßigen Arbeitszeiten und die hohe Verantwortung.

Daher bildet er selbst immer wieder neue Mitarbeiter aus, was zeitintensiv ist, aber langfristig Früchte trägt. Seine Vision für die Remembar ist es, ein Ort zu bleiben, an dem sich alle wohlfühlen - ob feierwütige Studenten oder ältere Gäste, die einen entspannten Abend genießen wollen. Dass er mit 22 bereits einen Club leitet, sieht er nicht als Hindernis, sondern als Chance, frische Ideen einzubringen. Das Linzer Nachtleben, so Zeller, sei im Wandel - und er wolle diesen Wandel aktiv mitgestalten





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