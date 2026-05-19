Linz überarbeiten will örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) bis 2044

Die Stadt Linz wird das örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) überarbeiten, das die langfristigen Ziele der örtlichen Raumordnung festlegt und Grundlage für Flächenwidmung und weitere Entwicklungsschritte der Stadt ist. Das bestehende ÖEK wurde 2013 beschlossen, laut bestehender Rechtslage beträgt der Planungszeitraum 15 Jahre. Das neue Konzept wird daher bis 2029 erarbeitet und soll den Kurs der Stadt bis 2044 festlegen.

Die Stadt Linz wird das örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) überarbeiten, das die langfristigen Ziele der örtlichen Raumordnung festlegt und Grundlage für Flächenwidmung und weitere Entwicklungsschritte der Stadt ist.

Das bestehende ÖEK wurde 2013 beschlossen, laut bestehender Rechtslage beträgt der Planungszeitraum 15 Jahre. Das neue Konzept wird daher bis 2029 erarbeitet und soll den Kurs der Stadt bis 2044 festlegen. Mit diesem langfristigen Planungshorizont schaffen wir eine verlässliche Grundlage, um Herausforderungen vorausschauend anzugehen. Dabei geht es um Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Grün- und Freiräume sowie um die Abstimmung unterschiedlicher Nutzungsansprüche im Stadtgebiet





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