Das neue Fütterungsverbot für Tauben in Linz ist umstritten. Tierschützer protestieren am 1. Dezember vor dem Neuen Rathaus gegen die strenge Regulierung.

Die Stadt Linz hat seit dem 25. September ein striktes Verbot der Fütterung von Stadttauben verhängt. Wer gegen diese neue Verordnung verstößt, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Die Durchsetzung des Verbots ist mit hohen Strafen unterlegt, um die Einhaltung sicherzustellen.

Hohe Strafen bei Verstößen

Behörden und Justizwarnen vor den Konsequenzen für Tierfreunde. Bei einer Ordnungswidrigkeit droht ein Bußgeld von bis zu 218 Euro. In schwerwiegenderen Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann die Strafe sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Wochen umfassen. Diese rechtlichen Maßnahmen sollen die Population langfristig regulieren.

Also read „Bedarf, nachzuschärfen“: Koalitionspartner offen für...

Politische Spaltung im Gemeinderat

Die Einführung des Fütterungsverbots war im Linzer Gemeinderat nicht unumstritten. Die Abstimmung fiel knapp aus, da nur die Parteien SP, VP und FP für das Verbot stimmten. Andere Fraktionen und Interessengruppen lehnten die Maßnahme ab, was die politische Lage im Stadtrat polarisierte. Diese politische Haltung spiegelt die geteilte Meinung in der Öffentlichkeit wider.

Protestaktion am 1. Dezember

Aus der Tierschutzszene regt sich nun klarer Widerstand. Der Verein Streunerkatzen OÖ organisiert eine öffentliche Kundgebung. Diese findet am Dienstag, dem 1. Dezember, statt. Die Zeitfenster für die Demonstration sind von 14 bis 18 Uhr angesetzt. Der Treffpunkt ist direkt vor dem Neuen Rathaus in Linz.

Advertisement

Schwere Folgen für die Stadttauben

Tierschützer machen auf dramatische Auswirkungen für die Tiere aufmerksam. Nach eigenen Beobachtungen nehmen die geschwächten und hilfsbedürftigen Tauben seit Inkrafttreten des Verbotes deutlich zu. Der Verein betreut derzeit einen Taubenschlag, der bereits jetzt an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Der massive Zustrom der futtersuchenden Tiere überfordert die bestehenden Versorgungsstrukturen.

Forderungen nach alternativen Lösungen

Der Verein Streunerkatzen OÖ stellt konkrete Forderungen an die Stadtverwaltung. Erst wird eine vorübergehende Aussetzung des Verbots gefordert. Dies soll so lange gelten, bis ausreichend betreute Taubenschläge bereitstehen. Langfristig sollen flächendeckend betreute Schläge mit kontrollierter Fütterung und regelmäßigem Eiertausch errichtet werden. Der Verein möchte seine praktischen Erfahrungen in die Entwicklung dieser nachhaltigen Lösungen einbringen.