Nach einem Stromausfall durch mutmaßliche Sabotage am Montag verstärkt Linz Netz die Sicherheitsvorkehrungen im Umspannwerk Kleinmünchen. Drohnen und Zäune sollen den Schutz erhöhen.

Am vergangenen Montag in den frühen Morgenstunden ereignete sich ein signifikanter Vorfall in der Energieinfrastruktur von Linz. Ein plötzlicher Stromausfall betraf kurzfristig rund 20.000 Kundenanlagen in der Region. Die Ursache für die Störung wurde von den ermittelnden Behörden als mutmaßliche schwere Sachbeschädigung klassifiziert. Die Linz AG hat am Donnerstag in einer offiziellen Aussendung bestätigt, dass sie eng mit den Justizbehörden zusammenarbeitet, um den Vorfall aufzuklären.

Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung

Die Polizei führt derzeit umfangreiche Ermittlungen gegen unbekannte Täter durch. Der Verdacht der schweren Sachbeschädigung steht im Mittelpunkt der polizeilichen Untersuchungen. Die Linz AG kooperiert vollumfänglich mit den ermittelnden Behörden, um die Tathergänge zu rekonstruieren. Das Unternehmen betont in seiner Stellungnahme, dass die Sicherheit der kritischen Infrastruktur höchste Priorität genießt und keine Rücksicht auf die Aufklärung genommen wird.

Also read Stromausfall in Linz: Staatsschutz prüft Verdacht auf absichtliche Beschädigung

Ausbau der Sicherheitsvorkehrungen

Die Linz AG kündigt an, die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen deutlich zu verschärfen. Bereits seit drei Jahren werden regelmäßig Drohnen zur Überprüfung der Anlagen eingesetzt, um den Zustand der Infrastruktur zu überwachen. Nach dem aktuellen Vorfall sollen diese Vorkehrungen weiter ausgebaut werden, um zukünftige Bedrohungen effektiver abzuwehren. Der Fokus liegt dabei auf hybriden Gefährdungspotenzialen, die moderne Infrastrukturangriffe charakterisieren können.

Überprüfung im Umspannwerk Kleinmünchen

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Umspannwerk Kleinmünchen, das als Teil der Netzinfrastruktur von Linz Netz operiert. Nochmalige Überprüfungen aller Sicherheitsmaßnahmen sollen speziell bei Umspannwerken mit Freibereichen stattfinden. Vorhandene Zäune werden gegebenenfalls verstärkt, um einen physischen Zugang zu den kritischen Komponenten zu erschweren. Zudem ist die Installation entsprechender technischer Systeme vorgesehen, sofern sich dies aus technischer und sicherheitspolitischer Sicht als sinnvoll erweist.

Advertisement

Schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung

Trotz des Ausfalls um 3.34 Uhr blieb die Beeinträchtigung für die Kunden relativ kurz. Der Stromausfall hatte die Versorgung von rund 20.000 Kundenanlagen unterbrochen, war jedoch für die allermeisten Kunden rasch behoben. Die Linz Netz betont, dass die Sofortmaßnahmen am Montag reibungslos gegriffen hätten. Die etablierte Verständigungskette habe funktioniert, sodass die Techniker umgehend mit der Behebung der Störung beginnen konnten.

Reparaturarbeiten und zeitlicher Ablauf

Die technischen Reparaturarbeiten begannen am Montagvormittag und verliefen nach Angaben des Unternehmens effizient. Unter weniger als einer Stunde war der primäre Stromausfall behoben. Die umfassenderen Arbeiten zur Instandsetzung der beschädigten Infrastruktur starteten später am Tag und waren um 15.15 Uhr abgeschlossen. Dieser schnelle Ablauf demonstriert die Resilienz der eingesetzten Notfallpläne und die Kompetenz des technischen Personals von Linz Netz.