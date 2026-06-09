Linkin Park Show in Wien: Fans zitterten vor Konzert, Band in Bestform

Linkin Park, die US-amerikanische Rockband, begeisterte rund 57.000 Fans in Wien mit ihrer Show. Die Band zeigte sich in Bestform und vereinnahmte die Bühne schnell für sich ein. Die Show wurde auf fünf Akte aufgeteilt, mit Laser- und Pyroeffekten sowie Video-Würfelelementen.

Rund 57.000 Fans zitterten am Dienstagabend im randvollen Ernst-Happel-Oval, ob ihr Kommen für Linkin Park im Starkregen stattfinden würde oder nicht. Der Himmel hielt dich, die Band Audienz in einer Stadt, die sie schon immer geliebt hat.

So war die bislang größte Show von Linkin Park in Österreich ein Triumphzug mit vielen menschlichen Zügen. Als würde die Dramatik der Band nicht reichen, machte die sengende Sommersonne genau vor dem Konzertbeginn von Linkin Park Pause und lässt für den Konzertabend herbstliche Verhältnisse vorherrschen. Die Kalifornier befinden sich gerade wieder auf ihrer prestigeträchtigen "From Zero"-Welttournee und haben vor dem Wien-Gig schon ein paar Shows runtergeradelt – und das mehr als erfolgreich.

Schon bei der Europatour-Premiere in Stockholm waren 40.000 begeisterte Fans mit dabei, nach drei Deutschland-Shows (inklusive Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park) ist an diesem nasskalten Dienstagabend das alteingesessene Happel-Stadion an der Reihe. Vor dem tragischen Freitod des Kultsängers Chester Bennington 2017 wären Konzerte in dieser Größenordnung undenkbar gewesen – dass es jetzt tatsächlich der Fall ist, zeigt nur, wie tief sich die Lieder der letzten gut 25 Jahre in mehrere Generationen von Fans eingebrannt haben.

Nach den gutklassigen Phantogram sorgt das New Yorker Rap-Brüderduo Clipse für eine erste Aufwärmrunde. Malice und vor allem Pusher T haben sich über die letzten 30 Jahre einen Namen in der Szene gemacht und waren auch für Linkin Park prägend. Mike Shinoda dürfte bei der Support-Auswahl wohl von entscheidender Bedeutung gewesen sein. Ihr erst im Sommer 2025 erschienenes Album "Let God Sort Em Out" hat beim gut 40-minütigen Set eine besondere Bedeutung und nimmt gute zwei Drittel der Gesamt-Setlist ein.

Dicke-Hose-Beats und emotionale Momente vermischen sich, was der Stimmung leider nicht zwingend zuträglich ist. Linkin-Park-Fans sind – zumindest hierzulande – doch eher der Stromgitarre als den Hip-Hop-Beats zugeneigt und verfolgen die beiden Kultmusiker mit gewisser Reserviertheit. In einer Arena oder dem WUK hätten Clipse besser reingepasst, doch Vorbands vor großen Acts haben es grundsätzlich schwer.

Linkin Park selbst lassen sich bis kurz vor 21 Uhr Zeit und reizen in ihrer gut zweistündigen Show das Maximum an in Österreich legaler Konzertdauer in die Nacht hinein aus. Was sich für die "Krone" bereits beim Tourauftakt in Stockholm präsentierte (wir haben berichtet), zieht sich in Wien souverän weiter. Die Kalifornier zeigen sich nach den ersten paar Auftritten wieder in Bestform und vereinnahmen die Bühne schnell für sich ein.

Während die Musiker in klinischer Präzision an ihren Instrumenten arbeiten, zeigen sich die beiden Frontpersonen längst perfekt aufeinander eingespielt. Shinoda gibt den coolen MC, die mittlerweile ideal in die Band eingefügte Emily Armstrong ist frei von allen Unsicherheiten, die man noch letztes Jahr beim Nova Rock vernahm und für eine schaumgebremste Show sorgte. In Wien ist davon nichts zu sehen – bei kühlen Temperaturen heizt sie mit Stimmgewalt an.

Mal sanft singend, dann wild schreiend, aber zu jeder Zeit mit viel Leidenschaft agiert die 40-Jährige so, als wäre schon seit Jahrzehnten mit an Bord. Dem bissigen Wetter trotzt die Band mit modischen Jacken – mitteleuropäisches Frühlingswetter ist unberechenbar, dessen sind sich die Musiker auf jeden Fall bewusst. Die Show wird – wie schon im letzten Jahr auch beim Nova Rock – auf fünf Akte aufgeteilt, bei der sich schwere Gitarren und Rap-Parts genauso aufteilen wie Laser- und Pyroeffekte.

Zwei wuchtige Video-Würfelelemente sorgen für ein zentral massives Erscheinungsbild, dazu sorgen zwei überdimensionale Videowalls an den Seiten dafür, dass wirklich niemandem etwas entgeht. Dazu gibt es eine Setlist, die keine Wünsche offenlässt.

"The Emptiness Machine", "Crawling" oder "Somewhere I Belong" werden schon ganz zu Beginn abgefeuert, mit "Burn It Down", "Where’d You Go" oder "Two Faced" geht es mal aggressiv, dann wieder entspannt weiter. Die Interaktion mit dem Publikum hält sich in Grenzen, nur selten wird das Wort an die Menge gerichtet.

Bevor Shinoda zu einem Rap-Solo ansetzt tauscht er mit einem glücklichen Fan eine Cap, zwischendurch sorgt der obligatorische Konfettiregen für zusätzliche Stimmung, aber alles in allem wird das Programm seitens der Band relativ routiniert und abgebrüht abgespult. Für große Überraschungen oder Ausritte ist angesichts der streng kalkulierten Produktion ohnehin kein Platz, die markante Distanz zwischen Band und Publikum lässt sich aber trotz der vielen Hits und bekannten Songs nicht wirklich aufweichen





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