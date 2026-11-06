Lindsey Vonn und Matthieu Bailet: Ski-Legende bestätigt neue Beziehung

Die US-Ski-Legende Lindsey Vonn bestätigt ihre Beziehung mit dem französischen Athleten Matthieu Bailet. Die Olympiasiegerin blickt auf ihre Liebe zurück und kündigt mehr Privatsphäre an.

Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin Lindsey Vonn hat ihr neues Liebesglück erstmals öffentlich bestätigt. Die 42-jährige US-amerikanische Ski-Legende schwärmt öffentlich von ihrer Romanze mit dem französischen Skirennläufer Matthieu Bailet. Das Gespräch über die Partnerschaft führte die Olympiasiegerin am Rande der CFDA Fashion Awards in New York City gegenüber dem US-Magazin People. Vonn betonte dabei, dass sie ihren Freund als hervorragend bezeichnet und ihren Glückszustand teilen wolle.

Partnerprofil Matthieu Bailet

Der 30-jährige Matthieu Bailet ist kein unbekannter Name im internationalen Skisport. Er hat seine Laufbahn als Athlet gut dokumentiert. Sein Debüt im Weltcup gab der Franzose im Jahr 2016. In diesem selben Jahr sicherte er sich die Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Super-G. Später nahm er an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil und beweist damit hohe sportliche Kompetenz.

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Die Beziehung zwischen der US-Amerikanerin und dem Franzosen ist seit Ende September offiziell. Damals überraschte die ehemalige Speed-Queen ihre Fans mit romantischen Urlaubsfotos auf Instagram. Auf einem Bild küsste sie ihren um zwölf Jahre jüngeren Freund in einem Pool vor einer Bergkulisse. Weitere Aufnahmen zeigten das Paar eng umschlungen am Meer und entspannt in einer Hängematte.

Lindsey Vonn kündigt mehr Privatsphäre an

Obwohl sie sich derzeit sehr verliebt zeigt, plant Lindsey Vonn einen strikten Wandel in ihrer Medienpräsenz. Sie erklärte gegenüber People, dass die Öffentlichkeit nun weiß, dass sie mit jemandem zusammen ist und glücklich ist. Künftig werde sie jedoch keine weiteren Details ihrer Beziehung preisgeben wollen. Dies stellt eine bewusste Entscheidung für mehr Abschottung dar.

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Vonn gab zu, dass sie in früheren Phasen ihres Lebens das Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und öffentlichen Einblicken nicht immer gut gefunden habe. Heute sei es ihr Ziel, eine gesunde Balance zu wahren. Sie möchte ihre private Zone vor der Öffentlichkeit schützen, während sie ihre Karriere und ihre Erfolge weiterhin im Fokus der Medien hat.

Sportliche Herausforderungen und Operation

Privat findet die Ski-Ikone nun eine neue Unterstützung, doch sportlich sieht die Lage komplex aus. Die 42-Jährige steht weiterhin vor großen Herausforderungen in ihrer Karriere. Nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina ist Vonn noch nicht wieder vollständig fit. Die Regeneration dauert länger als ursprünglich erwartet.

In den kommenden Tagen soll eine weitere Operation an ihr durchgeführt werden. Diese medizinische Maßnahme ist notwendig, um ihre Genesung voranzutreiben. Trotz dieser gesundheitlichen Hürden hat Lindsey Vonn mit Matthieu Bailet einen neuen Partner an ihrer Seite, der den Umgang mit der Sportwelt bestens kennt. Ihre eigene Bilanz bleibt herausragend: Ein olympischer Goldmedaillengewinn, zwei Weltmeistertitel und vier Gesamtweltcupsiege machen sie zu einer der erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Geschichte.