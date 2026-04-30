Lindsey Vonn lässt Comeback-Hoffnungen schwinden – Fokus auf Genesung

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen hält Lindsey Vonn ihre Zukunft offen, ein Comeback scheint aber vorerst in weiter Ferne. Die 41-Jährige konzentriert sich auf ihre Genesung und lässt sich mit einer Entscheidung Zeit.

Lindsey Vonn , eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Geschichte, hält ihre sportliche Zukunft weiterhin offen. Ein rasches Comeback nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo scheint derzeit unwahrscheinlich und ist von vielen Unsicherheiten geprägt.

Die 41-jährige US-Amerikanerin betont, dass sie sich keine voreiligen Schlüsse über das Ende ihrer Karriere erlauben möchte und emotional noch nicht bereit für eine definitive Entscheidung ist. Der Fokus liegt aktuell voll und ganz auf ihrer Genesung, die nach den erlittenen Verletzungen einen langen und beschwerlichen Weg darstellt. Der Sturz im Februar während der Olympia-Abfahrt hatte für Vonn gravierende Folgen. Sie erlitt schwere Verletzungen am Knie und am linken Unterschenkel, die mehrere Operationen erforderlich machten.

Ein weiterer chirurgischer Eingriff ist bereits geplant, was die Komplexität ihrer Situation zusätzlich erhöht. Vonn selbst äußerte sich erschreckend ehrlich über die potenziellen Konsequenzen des Sturzes: 'Ich hätte mein Bein verlieren können.

' Diese Aussage verdeutlicht die Schwere der Verletzungen und die Herausforderungen, vor denen sie steht. Aktuell befindet sie sich in einer Phase, die sie selbst als 'Überlebensmodus' bezeichnet, in der es primär darum geht, die unmittelbaren Folgen des Sturzes zu bewältigen und die körperliche Stabilität wiederherzustellen. Gespräche über eine mögliche Rückkehr auf die Rennpiste finden derzeit nicht statt, da die Gesundheit und das Wohlbefinden der Athletin oberste Priorität haben.

Die medizinische Einschätzung und die Fortschritte in der Rehabilitation werden entscheidend sein, um eine fundierte Entscheidung über ihre Zukunft treffen zu können. Ein realistisches Comeback, selbst unter optimalen Bedingungen, wird frühestens für die Saison 2027/28 in Betracht gezogen. Vonn erklärt, dass vor diesem Zeitpunkt keine Rückkehr auf die Piste geplant ist. Nach der bevorstehenden Operation und der intensiven Reha-Phase wird es voraussichtlich mindestens sechs Monate dauern, bis sie wieder voll belastbar ist und mit dem Training beginnen kann.

Diese lange Auszeit stellt eine enorme Herausforderung dar, sowohl physisch als auch mental. Die Frage, ob sie nach so einer langen Pause wieder an ihr früheres Leistungsniveau anknüpfen kann, bleibt offen. Vonn ist sich der Schwierigkeiten bewusst, betont aber, dass sie sich nicht unter Druck setzen lässt und sich Zeit nehmen möchte, um ihre Optionen sorgfältig abzuwägen.

Die Entscheidung über ihre sportliche Zukunft wird von vielen Faktoren beeinflusst, darunter ihre körperliche Verfassung, ihre emotionale Bereitschaft und die Perspektiven, die sich ihr bieten. Bis dahin konzentriert sie sich auf ihre Genesung und versucht, die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen, unabhängig davon, ob diese auf der Rennpiste oder abseits davon liegt. Die Skirennwelt verfolgt gespannt, wie sich die Situation entwickelt und welche Entscheidung Lindsey Vonn letztendlich treffen wird





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