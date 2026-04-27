Lindsey Vonn im Rollstuhl am Flughafen – Genesung nach schwerem Skiunfall

Die Ski-Legende Lindsey Vonn wurde am Flughafen Los Angeles im Rollstuhl gesehen. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme nach einem komplizierten Beinbruch bei den Olympischen Spielen. Vonn kämpft mit Depressionen, blickt aber optimistisch in die Zukunft und plant Reisen.

Die amerikanische Ski -Legende Lindsey Vonn wurde am vergangenen Wochenende auf dem Los Angeles International Airport (LAX) im Rollstuhl transportiert. Aufgetauchte Fotografien zeigen die dreifache Olympiamedaillengewinnerin in unauffälliger, bequemer Kleidung und gestützt auf Krücken.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme darstellt. Vonn ist aktuell noch nicht in der Lage, längere Distanzen eigenständig zu Fuß zurückzulegen, was eine direkte Folge ihrer schweren Verletzungen ist, die sie sich bei einem Sturz während der Olympischen Winterspiele im Februar in Italien zuzog. Der Unfall ereignete sich während der Damenabfahrt und führte zu einem komplizierten Bruch des linken Beins.

Die Verletzungen waren derart gravierend, dass die behandelnden Ärzte zeitweise sogar eine Amputation in Betracht ziehen mussten. Diese Vorstellung unterstreicht die Schwere des Unfalls und die Herausforderungen, vor denen Vonn bei ihrem Genesungsprozess steht. In einem kürzlichen Interview mit dem Magazin 'People' sprach Vonn offen über die psychischen Folgen des Unfalls und gestand, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hatte.

Sie beschrieb die letzten Wochen als eine Zeit der emotionalen Achterbahnfahrt, wobei es zwar Verbesserungen gab, aber auch Phasen tiefer Verzweiflung. Besonders belastend empfand sie die vollständige Abhängigkeit von der Hilfe anderer Menschen, die ihren Alltag plötzlich und drastisch veränderte. Diese Erfahrung, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, war für die ehemals so selbstständige und leistungsstarke Sportlerin eine große Herausforderung. Trotz dieser schwierigen Umstände blickt die Ski-Ikone mit Optimismus in die Zukunft.

Sie betont, dass sie bedeutende Fortschritte in ihrer Rehabilitation gemacht hat und sich zunehmend dem 'normalen Leben' wieder annähert. Vonn hat bereits konkrete Reisepläne für den Sommer geschmiedet und rechnet damit, in den nächsten sechs Wochen wieder ein weitgehend selbstständiges Leben führen zu können. Diese Aussicht gibt ihr zusätzliche Kraft und Motivation, weiter an ihrer Genesung zu arbeiten. Interessanterweise deutete Vonn auch an, dass sie den Skisport noch nicht vollständig ad acta gelegt hat.

Sie ließ durchblicken, dass sie, obgleich möglicherweise nicht mehr im Wettkampfbereich, definitiv wieder auf die Skier steigen wird. Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen über eine mögliche zukünftige Rolle im Skisport, beispielsweise als Trainerin oder Mentorin. Die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für den Skisport auf andere Weise auszuleben, scheint für Vonn eine attraktive Option zu sein. Ihr Kampfgeist und ihre Entschlossenheit sind bemerkenswert und inspirieren viele Menschen weltweit.

Die Unterstützung ihrer Fans und die positive Einstellung, die sie trotz der Widrigkeiten bewahrt, sind entscheidende Faktoren für ihren Genesungsprozess und ihre zukünftige Lebensplanung. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich ihre Rehabilitation weiterentwickelt und welche neuen Wege sich für die Ski-Legende eröffnen werden





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