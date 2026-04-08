Lindau versteigert Fundfahrräder: Schnäppchenjagd ab zwei Euro

Die Stadt Lindau lädt zur Versteigerung von Fundfahrrädern ein. Am 16. April können Interessierte auf Räder, Roller und E-Bikes bieten. Die Einstiegspreise beginnen bei zwei Euro.

Am 16. April veranstaltet die Stadt Lindau eine öffentliche Versteigerung von Fundfahrrädern. Schnäppchen jäger und Fahrrad freunde aufgepasst: Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau ( GTL ) in der Robert-Bosch-Straße 41 öffnen am Donnerstag, den 16. April, ihre Tore für eine spannende Auktion . Ab 18:00 Uhr können Interessierte ihr Glück versuchen und auf Fundfahrräder bieten, die zuvor im Stadtgebiet gefunden und von ihren ursprünglichen Eigentümern oder Findern nicht abgeholt wurden.

Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr mit einer Besichtigungsphase, in der potenzielle Käufer die Gelegenheit haben, die angebotenen Räder eingehend zu begutachten und sich ein Bild von deren Zustand zu machen. Dies ist ein entscheidender Vorteil, um den Wert der jeweiligen Fahrräder besser einschätzen zu können und fundierte Gebote abzugeben. Die Versteigerung bietet eine vielfältige Auswahl, von klassischen Fahrrädern über Roller bis hin zu E-Rollern, wodurch die Auktion für ein breites Publikum attraktiv wird. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass die angebotenen Fahrräder ausnahmslos Fundstücke sind, bei denen die gesetzliche Verwahrfrist von sechs Monaten abgelaufen ist und keine Ansprüche von den ursprünglichen Eigentümern oder Findern geltend gemacht wurden. So kann der neue Besitzer nach der Auktion entspannt in die Pedale treten. \Die Einstiegspreise für die Fundfahrräder sind äußerst attraktiv gestaltet und beginnen bereits bei zwei Euro. Dies gilt vor allem für ältere oder stärker beanspruchte Modelle. Für besser erhaltene Fahrräder liegen die zu erwartenden Preise in der Regel zwischen 20 und 50 Euro. Wer jedoch auf ein E-Bike hofft, sollte sich auf höhere Ausgaben einstellen, da hier auch dreistellige Beträge möglich sind. Der letztendliche Zuschlagspreis hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Zustand des Fahrrads, das Modell und die Nachfrage der Bieter vor Ort. Es gibt keine festen Preislisten, was den besonderen Reiz dieser Versteigerungen ausmacht und die Möglichkeit bietet, echte Schnäppchen zu machen. Die Stadt Lindau betont, dass eigene Fahrräder nicht zur Versteigerung mitgebracht werden können. Ziel der Veranstaltung ist ausschließlich die Vermittlung der Fundstücke an neue Eigentümer. Die Organisation und Durchführung der Versteigerung durch die GTL gewährleistet einen reibungslosen Ablauf und bietet den Teilnehmern ein angenehmes Einkaufserlebnis. \Für alle Fahrradliebhaber und Schnäppchenjäger bietet die Versteigerung in Lindau eine großartige Gelegenheit, ein günstiges Fahrrad zu erwerben. Ob für den täglichen Weg zur Arbeit, für Freizeitaktivitäten oder als Zweitrad, die Auswahl an Fundfahrrädern ist vielfältig und bietet für jeden Bedarf etwas Passendes. Die Möglichkeit, die Räder vorab zu besichtigen, ermöglicht es den Interessenten, sich ein detailliertes Bild vom Zustand der angebotenen Fahrräder zu machen und somit fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, Geld zu sparen und gleichzeitig einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten, indem gebrauchte Fahrräder wieder in Umlauf gebracht werden. Die Stadt Lindau freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und hofft, dass viele Fundfahrräder einen neuen Besitzer finden, der Freude daran hat. Die Versteigerung ist ein wichtiges Element der städtischen Dienstleistungen und trägt dazu bei, herrenlose Gegenstände einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Die Stadt empfiehlt allen Interessenten, sich frühzeitig zu informieren und die Besichtigungsphase zu nutzen, um die besten Angebote zu finden





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