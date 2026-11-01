Lilli Tagger verliert WTA-Finale in Guangzhou gegen Harriet Dart

Die 18-jährige Lilli Tagger unterliegt im Finale von Guangzhou der Britin Harriet Dart. Dart gewinnt mit 6:4, 3:6 und 4:6 ihren ersten WTA-Titel.

Das österreichische Tenniswunder Lilli Tagger stand am Wochenende in der chinesischen Metropole Guangzhou knapp vor dem Gewinn ihres zweiten Titels auf der WTA-Tour. Am Ende des spannenden Endspiels musste sie sich jedoch der britischen Spielerin Harriet Dart in drei Sätzen geschlagen geben. Das Match endete mit einem Gesamtscore von 6:4, 3:6 und 4:6 zu Gunsten der britischen Kontrahentin.

Traumstart mit erstem Satzsieg

Für die 18-jährige Lilli Tagger war das Aufbaugehen im ersten Satz absolut vorbildlich. Sie verwandelte den perfekten Start perfekt in einen Satzgewinn und zeigte eine beeindruckende Dominanz von der Grundlinie. Tagger nahm der Britin prompt das erste Aufschlagspiel ab und übte erheblichen Druck aus. Dart fand erst nach einigen Minuten ins Spiel, holte sich das Rebreak zum 4:4, verlor aber direkt im Anschluss den Aufschlag erneut und gab den ersten Durchgang mit 4:6 ab.

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Harriet Dart dreht das Match

In den folgenden Sätzen schlichen sich in das Spiel der Österreicherin leichte Fehler ein, was die Aufschlagsleistung merklich nachlassen ließ. Harriet Dart fand auf der Gegenseite immer besser in die Partie und nutzte diese Schwachstellen geschickt aus. Die Britin drehte das Spiel und sicherte sich die nächsten beiden Durchgänge. Mit dem Verwerten des dritten Matchballs feierte sie ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour und damit ihren ersten Karriertitel in dieser Kategorie.

Bilanz und vergangene Begegnungen

Die Begegnung in Guangzhou war das dritte Endspiel in der noch jungen Karriere von Lilli Tagger. Ihren bisherigen einzigen Turniersieg auf der WTA-Tour konnte die Österreicherin im Sommer bereits beim WTA-250-Turnier in Prag feiern. Im direkten Vergleich gegen Harriet Dart stand Tagger zuvor bereits im ITF-100-Finale in Fudschaira. Damals hatte die 18-Jährige das bessere Ende für sich und die Partie für sich entschieden.

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Neue Herausforderungen im Damen-Tennis

Die Niederlage gegen die Nummer 83 der Damen-Tenniswelt ist ein wichtiger Lernprozess für die junge Österreicherin. Die Erfahrung, ein Finale bis in den dritten Satz zu spielen und so nah am Titelgewinn zu sein, stärkt die mentale Resilienz. Für Harriet Dart bedeutet der Sieg einen bedeutenden Karriere-Schritt nach oben, während Tagger weiter an ihrer Konsistenz arbeiten muss, um die Fehlerquote in entscheidenden Momenten zu minimieren.

Ausblick für die österreichische Spielerin

Trotz des verpassten Titeltreffers bleibt die Leistung in Guangzhou ein positiver Meilenstein für die Zukunft von Lilli Tagger. Die Fähigkeit, gegen eine Spielerin wie Dart auf Augenhöhe zu spielen, zeigt das immense Potenzial der jungen Athletin. Die nächste Zeit wird zeigen, wie schnell die Österreicherin aus dieser Niederlage lernt und sich für kommende Turniere aufstellt, um ihre Position im internationalen Tennis weiter zu festigen.