Lilli Tagger beendet Saison vorzeitig nach Finale in Guangzhou

Lilli Tagger zieht nach der Finalniederlage in Guangzhou vorzeitig Schlussstrich unter die Saison und verzichtet auf das Turnier in Indien.

Nur einen Tag nach ihrer bitteren Finalniederlage bei den Chinese Open in Guangzhou beendet die österreichische Tennis spielerin Lilli Tagger ihre Saison vorzeitig. Die 18-jährige Osttirolerin hat am Montag beschlossen, auf das ursprünglich geplante Engagement beim WTA-250-Turnier in Indien zu verzichten. Dadurch endet ihre aktive Zeit im Profisport eine Woche früher als ursprünglich in den Kalender integriert.

Siegreicher Start und schmerzhafter Abwärtstrend

Bei dem Finale in Guangzhou hatte Tagger zunächst vielversprechend agiert. Sie spielte gegen die britische Gegnerin Harriet Dart einen starken ersten Satz und sicherte sich diesen mit einem klaren Ergebnis von 6:4. In der Folge verlor die Österreicherin jedoch zunehmend den Rhythmus und konnte den Druck nicht aufrechterhalten. Letztlich musste sie sich nach mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6 und 4:6 geschlagen geben.

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Zweite Niederlage im dritten WTA-Finale

Diese Niederlage markiert für die Weltranglisten-53. ihren zweiten Verlust in einem Finale dieses Formats. Insgesamt stand sie bereits zum dritten Mal in einem WTA-Finale ihres Karriereverlaufs. Ihren ersten Titelgewinn in dieser höchsten Spielklasse konnte sie bereits im vergangenen Sommer auf der Terrasse in Prag feiern. Die heutige Niederlage in China bedeutet daher auch eine zusätzliche sportliche Hürde in ihrer weiteren Entwicklung.

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Verzicht auf das Turnier in Indien

Trotz dieses Rückschlages war für Tagger die Teilnahme am darauffolgenden Event in Indien vorgesehen gewesen. Dort wäre sie als gesetzte Spielerin mit der Rangliste-Platzierung Nummer zwei in das Feld eingestiegen. Mit der sofortigen Beendigung der Saison wird diese Platzierung nun nicht genutzt. Die Entscheidung fällt nur wenige Tage nach dem sportlichen Scheitern, was auf eine schnelle emotionale und strategische Neuorientierung hindeutet.

Fokus auf Erholung und künftige Strategien

Durch diese vorzeitige Pause gewinnt Tagger wertvolle Zeit für Erholung und die Überprüfung ihrer Taktiken. Die Entscheidung, das Tennisjahr früher zu beenden, dient wahrscheinlich der Verletzungsprävention und der mentalen Regeneration. Für ihre Fans und das nationale Team bleibt die Saison 2024 dennoch als eine der aufstrebenden Perioden in ihrer jungen Karriere in Erinnerung, insbesondere mit dem Sieg in Prag als Höhepunkt.