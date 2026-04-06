Lilienfeld verpasst erneut den Frühjahrssieg: Unentschieden gegen Oed

Das Lilienfeld konnte auch im dritten Spiel des Frühjahrs keinen Sieg einfahren. Gegen Oed gab es ein Unentschieden, obwohl Lilienfeld über weite Strecken dominierte. Die verpassten Chancen und ein später Ausgleichstreffer verhinderten den ersehnten Dreier.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir Ihnen die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen. Sollten Sie nicht wissen, wie das funktioniert, werden Ihnen folgende Links helfen: Das alte Lied hat in Lilienfeld Saison: ein dominanter Auftritt endet ohne vollen Erfolg. Den Ausgleichstreffer schossen die Oed er in der Schlussphase - und nutzten dabei die SC-Achillesferse bei Standards.

Wieder waren die Lilienfelder nah dran am erlösenden ersten Frühjahrssieg, wieder wurde nichts draus. Doch keine Drei-Punkte-Premiere! Mit dem dritten Remis am Stück kommt die Truppe von Amir Ebrahim nicht richtig vom Fleck. Dabei kamen die Stiftstädter gut in die Partie, hatten das Geschehen auf dem tiefen Rasen meist im Griff. Die Gäste aus dem Mostviertel bekamen kaum Zugriff, suchten ihr Heil in langen Bällen. Mit denen hatte die umgebaute Abwehr (Spielertrainer Amir Ebrahim agierte rechts in der Kette) aber kaum Mühe. Die Lilienfelder spielten mutig nach vorne, kombinierten gefällig und erspielten sich einige gute Chancen. Der Führungstreffer durch einen platzierten Kopfball von Kapitän Martin Huber war die logische Folge. Lilienfeld dominierte die Partie über weite Strecken und hätte den Vorsprung ausbauen können, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Die Gäste aus Oed gingen in der Schlussphase entschlossener zur Sache und nutzten eine Unachtsamkeit in der Lilienfelder Defensive, um den Ausgleich zu erzielen. Der späte Treffer dämpfte die Stimmung im Lager der Lilienfelder, die sich nach dem Spiel über die verpassten Chancen ärgerten. Trainer Amir Ebrahim betonte die spielerische Leistung seiner Mannschaft, bemängelte aber die fehlende Effizienz vor dem Tor. Er forderte von seinen Spielern mehr Entschlossenheit und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, um zukünftig solche Spiele gewinnen zu können. Die Lilienfelder werden weiter hart an sich arbeiten müssen, um ihre Form zu stabilisieren und endlich den ersten Frühjahrssieg zu feiern. Die Mannschaft hat das Potenzial, aber es fehlt noch die letzte Konsequenz im entscheidenden Moment. Die Fans von Lilienfeld zeigten sich trotz des Unentschiedens verständnisvoll und unterstützen ihr Team weiterhin. Sie hoffen auf eine baldige Verbesserung und den ersehnten Erfolg. Das nächste Spiel wird eine weitere Chance bieten, die drei Punkte zu holen. Die Lilienfelder müssen aus ihren Fehlern lernen und die positiven Aspekte des Spiels mitnehmen. Die Trainer und die Spieler sind sich der Situation bewusst und werden alles daran setzen, die nötigen Korrekturen vorzunehmen. Die Stimmung im Team ist trotz des verpassten Sieges positiv, und alle sind entschlossen, in den nächsten Spielen ihr Bestes zu geben. Die Saison ist noch lang, und es gibt noch viele Möglichkeiten, die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Lilienfelder werden weiter kämpfen und alles geben, um ihren Fans Freude zu bereiten. Die Unterstützung der Fans ist für die Mannschaft von großer Bedeutung und gibt ihnen zusätzliche Motivation. Das Team wird sich auf die kommenden Spiele konzentrieren und versuchen, die Leistungskurve nach oben zu lenken. Die Mannschaft von Lilienfeld hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, guten Fußball zu spielen. Es gilt jetzt, die positiven Aspekte aus diesem Spiel zu ziehen und die Fehler abzustellen. Die Fans und Verantwortlichen sind sich einig, dass die Mannschaft das Potenzial hat, mehr zu erreichen. Mit harter Arbeit und dem nötigen Quäntchen Glück werden die Lilienfelder ihren Weg finden und die gewünschten Erfolge einfahren. Die Spieler sind hochmotiviert, die Saison erfolgreich zu gestalten und die Fans zu begeistern. Die Lilienfelder werden weiterhin alles geben, um ihre Ziele zu erreichen und die Erwartungen zu erfüllen. Die kommende Zeit wird zeigen, wie sich die Mannschaft entwickelt und ob sie ihre gesteckten Ziele erreichen kann. Die Fans sind zuversichtlich und unterstützen ihr Team weiterhin mit vollem Einsatz





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