Die beliebte Badeortschaft Lignano Sabbiadoro in Italien plant Maßnahmen, um jugendliche Touristenexzesse während des Pfingstwochenendes zu vermeiden. Das Wochenende ist bekannt für seine alltagsun tärliche Feiern und gilt als Einstieg in die Partysaison an der oberen Adria. Zur Unterstützung werden österreichische Polizeikräfte, Carabinieri und private Sicherheitsdienste insgeheim eingesetzt.

Die beliebte Badeortschaft Lignano Sabbiadoro in Italien plant Maßnahmen, um gewohnte Exzesse junger Besucher während des Pfingstwochenendes zu vermeiden. Insbesondere wird die Zusammenarbeit mit österreichischen Polizeikräften für den Zeitraum von 22. bis 25.

Mai erneut vorgesehen. Die Feierlichkeiten an diesem Wochenende sind bekannt als 'Tutto Gas', was vor allem zu übermäßigen Alkoholkonsum, Sachbeschädigungen und Polizeieinsätzen führt. Die Gemeinde plant verschärfte Maßnahmen zum Schutz vor solchen Problemen, einschließlich privater Sicherheitsdienste und intensiverer Präsenz von Polizei und Carabinieri





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