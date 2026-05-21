Lignano Sabbiadoro prepares for upcoming excesses during the Easter weekend

The mayor of Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, has signed an ordinance to minimize disturbances caused by tourists who traditionally arrive in large numbers during the Easter weekend. The security concept includes a significant increase in police and Carabinieri forces, as well as private security personnel and security services in public transportation and heavily frequented areas. These personnel will be in direct communication with the on-site forces. The first spring weekends showed a significant increase in visitor numbers of around 12%, with 33% of the visitors being foreign tourists, mainly from Austria, Germany, but also from the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. The municipality plans to restrict the opening hours of bars, limit the sale and consumption of alcoholic beverages during certain times, and impose a limit on the allowed sound level of music during the Easter festivities. Over 80,000 tourists are expected to visit Lignano Sabbiadoro during the Easter weekend, with 20,000 of them coming from Austria.

Die bei österreichischen Touristen beliebte norditalienische Badeortschaft Lignano Sabbiadoro rüstet sich für bevorstehende Exzesse junger Besucher während des Pfingstwochenendes. Bürgermeisterin Laura Giorgi hat eine Verordnung unterzeichnet, um mögliche Unruhen durch Touristen, die wie jedes Jahr zu Pfingsten in Scharen in den Badeort strömen, so weit wie möglich einzudämmen: "Wir sind immer besser vorbereitet", betonte sie laut Medienangaben.

Für diesen Zeitraum ist auch wieder die Zusammenarbeit mit österreichischen Polizeikräften vorgesehen, die gemeinsam mit den italienischen Sicherheitsbehörden eingesetzt werden. Die Feiern am Pfingstwochenende sind auch als "Tutto Gas" bekannt. Das Sicherheitskonzept sieht eine deutliche Verstärkung der Einsatzkräfte von Polizei und Carabinieri vor. Zusätzlich werden private Sicherheitskräfte und Sicherheitsdienste in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in stark frequentierten Bereichen eingesetzt.

Diese sollen in direkter Verbindung zu den Einsatzkräften vor Ort stehen. Die ersten Frühjahrswochenenden zeigten bereits einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen um rund zwölf Prozent. Allein am vergangenen Wochenende waren trotz schlechten Wetters 276.000 Menschen in Lignano gemeldet worden, 33 Prozent waren ausländische Touristen, vor allem Österreicher und Deutsche, aber auch aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn, teilte die Gemeinde mit.

Während der Pfingstfeierlichkeiten plant die Gemeinde frühere Sperrstunden für Lokale, Einschränkungen beim Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken zu bestimmten Zeiten sowie eine Begrenzung der erlaubten Lautstärke von Musik. Über 80.000 Touristen werden zu Pfingsten in Lignano erwartet, davon 20.000 aus Österreich. In den vergangenen Jahren war es wiederholt zu Problemen wegen Alkoholexzessen gekommen





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