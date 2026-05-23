Lignano Sabbiadoro introduces 'Red Zones' for summer season to enhance security

The Italian seaside resort Lignano Sabbiadoro has introduced 'Red Zones' for the summer season to enhance security. The measure was taken in response to stricter security measures and will be in effect from Saturday, May 23, until August 31. The red zones are areas where controls will be intensified, which are considered sensitive in terms of public order and urban decay. In these zones, fines can be imposed on individuals who are considered dangerous or have prior convictions for offenses such as drug trafficking, violence, theft, or disturbing the peace.

Die norditalienische Badeortschaft Lignano Sabbiadoro hat für die Sommersaison sogenannte Rote Zonen eingeführt, um die Sicherheit von Einwohnern und Touristen angesichts wachsender Besucherzahlen zu erhöhen.

In den roten Bereichen können Platzverweise gegen Personen verhängt werden, die als gefährlich eingestuft werden oder Vorstrafen haben. Die Maßnahme wurde angeordnet, um die Kontrollen in sensiblen Bereichen zu verstärken. In Lignano Sabbiadoro erwartet die Gemeinde über 80.000 Touristen, davon 20.000 aus Österreich. In den vergangenen Jahren waren Probleme wegen Alkoholexzessen aufgetreten.

Die Gemeinde plant frühere Sperrstunden für Lokale, Einschränkungen beim Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken sowie eine Begrenzung der erlaubten Lautstärke von Musik





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