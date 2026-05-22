Lignano Roncadelle, the paradise for water lovers, prepares for a thrilling party weekend and a relaxed Special Olympics Summer Games in 2022. Tourists and locals descend on the Adriatic coast for a week of enjoyment, partying till dawn, or strolling along the shores and landing where relaxation meets the sea. The triumphant utilization of leisure opportunities for a good time focuses on social interaction, camaraderie, shared laughter, dancing, and community bonding. General guidelines in Lignano, adhering to social distancing recommendations for group restriction, ensure the required health and safety precautions.

Party-Highlight, Tage der Exzesse – Für zehntausende Österreicher bedeutet Pfingsten beinahe schon traditionell Ausnahmezustand in Lignano. Auch heuer werden wieder Zehntausende Gäste zur legendären"tutto gas"-Party an die obere Adria reisen.

Viele versuchen die beliebte Adria-Stadt in dieser Zeit zu meiden: zu laut, zu schrill.

"Völlig zu Unrecht", sagt Tourismus-Stadtrat Massimo Brini in der Kleinen Zeitung. Die laute Feier finde nur in einem kleinen Bereich statt, an vielen Orten der Stadt bekomme man davon kaum etwas mit. Das Pfingstfest im vergangenen Jahr lief viel geordneter als sonst ab, alle hatten Spaß. Das zeigt, dass nicht übermäßiger Alkoholkonsum für Freude sorgt, sondern Tanz, Geselligkeit und gemeinsames Lachen.

Damit nicht alles nur im Zeichen der Party steht, setzt Lignano heuer auch auf ruhigere Angebote. Am Sonntag gibt es etwa direkt am Strand beim Faro Rosso eine Odaka-Yoga-Einheit. Dabei stehen Entspannung, Regeneration und Bewegungen inspiriert vom Meer im Vordergrund. Auch zahlreiche Fahrradrouten sollen Gäste anlocken, die dem Trubel entkommen wollen.

Bereits seit Dienstag laufen in Lignano zudem die Special Olympics Summer Games. Rund 3.500 Athleten mit und ohne Behinderung treten noch bis Sonntag in verschiedenen Bewerben gegeneinander an. Auch Partygäste verstehen oft, dass der Spaß darin besteht, Freizeitmöglichkeiten zu finden, die sie sonst nicht haben. Damit erleben sie ein noch einladenderes Lignano.

Damit das Wochenende ruhig bleibt, setzen die Behörden erneut auf starke Präsenz. Von Freitag bis Montag werden Sicherheitsdienste in den Partyzonen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Ausgehvierteln verstärkt. Auch österreichische Polizisten sind wieder vor Ort. Kärntner Polizist Martin Macor wird gemeinsam mit Kollegen aus Kärnten, Oberösterreich und Wien in Lignano im Einsatz stehen. Leaves a good feeling for it. Till then, poveati imamo veltone





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