Trainer Danny Galm hat große Ziele für die kommende Saison des Lieferings. Er sieht die Chance auf den Frühjahrsmeistertitel und möchte die Mannschaft in die Top Sechs der Liga bringen. Mit U18-Talenten wie Miha Matjasec, Said Nisic, Nico Masching und Filip Aleksic wird die Truppe in Liga zwei weiterverjüngt werden.

Der letzte Saison spiel des Liefering s in Klagenfurt am Donnerstag steht vor der Brust. Neben dem vierten Tabellenplatz ist sogar noch der Frühjahrsmeistertitel möglich. Trainer Danny Galm hat große Ziele für die kommende Saison .

Zum dritten Mal in Folge beendet Liefering die Zweitliga-Saison unter den Top Sechs. Mit einem Sieg könnte man sogar noch Platz vier oder fünf erreichen, was die beste Platzierung seit dem Vizemeistertitel 2020/21 unter Matthias Jaissle bedeuten würde. Trainer Danny Galm ist aber nicht zufrieden.

"Was können sich die Jungs davon kaufen, in den Top Sechs zu sein? " Der Deutsche ist bis auf ein kleines Tal mit drei Niederlagen in Folge mit dem Frühjahr zufrieden. Patzt Austria Lustenau gegen Amstetten würde Liefering bei einem Dreier in Klagenfurt sogar den Frühjahrsmeistertitel feiern. Die Jungs haben große Ziele.

Wir müssen alle den Anspruch haben, dass wir alles gewinnen wollen. Diese DNA müssen wir vermitteln," setzt sich Galm große Ziele für die kommende Saison, in der seine Truppe wieder ordentlich verjüngt wird. Die U18-Talente Miha Matjasec, Said Nisic, Nico Masching und Filip Aleksic sollen nach den ersten Erfahrungen im Saisonendspurt weitere Schritte in Liga zwei gehen.

"Zweitliga-Fußball ist etwas Anderes. Ich glaube, wir stehen in einem halben Jahr wieder da und werden Lehrgeld bezahlen," weiß der 40-Jährige. Mit den schon ligaerprobten Talenten wie Johannes Moser, Jakob Pokorny, Ilia Ivanschitz und vielen weiteren dürfte die Zukunft des Salzburger Kooperationsklubs in der Liga wie auch bei der Youth-League-Rückkehr nicht allzu düster aussehen. (2500 Zeichen





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