Lieferando und die Schattenseiten: Gastronomen in der Zwickmühle

Ein Wiener Restaurantbesitzer gerät wegen einer von Lieferando betriebenen Webseite in rechtliche Schwierigkeiten und muss sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Impressum wehren. Der Fall beleuchtet die Praxis von Lieferando, im Namen von Restaurants „Schattenwebseiten“ zu betreiben und die damit verbundenen Herausforderungen für Gastronomen.

Lieferando s Mutterkonzern, Just Eat Takeaway, soll europaweit Hunderttausende „ Schattenwebseiten “ im Namen von Restaurants betreiben, was Wirte in eine schwierige Lage bringt. Ein konkreter Fall in Wien verdeutlicht, wie Gastronomen plötzlich für fremde Inhalte haftbar gemacht werden und sich mühsam gegen diese Vorwürfe wehren müssen.

Herr Yilmaz, Betreiber eines kleinen Restaurants in der Wiener Peripherie, erlebte eine unangenehme Überraschung, als er ein Schreiben von der Behörde erhielt. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen die Impressumspflicht angezeigt. Auf der Website seines Lokals, die er angeblich betreibt, seien unrichtige Angaben gemacht worden. Konkret war anstelle seines Namens als Einzelunternehmer der Restaurantname im Impressum angegeben, was aus Sicht der Behörde eine Verwaltungsübertretung darstellte.

In Österreich ist es gesetzlich vorgeschrieben, die Betreiber von Websites offenzulegen, einschließlich des vollständigen Namens, der Adresse und gegebenenfalls der Firmenbuchnummer. Verstöße gegen diese Regelung können teuer werden, mit Strafen von bis zu 3.000 Euro gemäß dem E-Commerce-Gesetz und sogar bis zu 20.000 Euro gemäß dem Mediengesetz. Allein in Wien werden jährlich rund 200 solcher Fälle verfolgt, was zeigt, wie ernst die Behörden die Einhaltung dieser Vorschriften nehmen.

Um sich zu verteidigen, sah sich Herr Yilmaz gezwungen, den Weg zum Verwaltungsgericht anzutreten – wegen eines Vergehens, das er, wie er selbst betonte, nie begangen hatte. Die Frage war: Wer betreibt dann die Website seines Restaurants? Die Antwort führt zu einem komplexen Netz aus digitalen Schattenseiten. Webauftritte wie die seines Restaurants gibt es tausendfach: schlicht gestaltet, mit einer digitalen Speisekarte im Zentrum, über die direkt bestellt werden kann.

Die Recherche im Domainregister enthüllte, dass der niederländische Konzern Just Eat Takeaway, in Österreich unter der Marke Lieferando aktiv, der Eigentümer dieser Seiten ist. Diese Praxis wirft Fragen nach der Verantwortlichkeit und den Rechten der Gastronomen auf. Die Bestellungen über die Lieferando-Plattform machen inzwischen einen erheblichen Teil des Umsatzes von Herrn Yilmaz aus, weshalb er seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

In vielen Lokalen am Wiener Stadtrand ist die Küche eher pragmatisch ausgerichtet, mit Fokus auf Gerichte wie Pizza, Kebab oder Burger, die sich gut verkaufen. Der Preis muss stimmen, die Margen sind eng kalkuliert und Laufkundschaft findet sich kaum noch in den Restaurants. Essenszustellungen haben dank Anbietern wie Lieferando in den letzten Jahren stark zugenommen.

Das Konzept ist einfach: Die Restaurants kochen, Plattformen wie Lieferando kümmern sich um das Bestellsystem und, je nach Vereinbarung, auch um die Lieferung mit den bekannten Lieferfahrern in orangen Jacken. Lieferando verdient dabei an üppigen Provisionen von bis zu 30 Prozent. Entscheidend ist, dass die Bestellungen über die Plattform laufen, da eigene Bestellsysteme der Lokale – mit günstigeren Preisen – das Geschäftsmodell unterlaufen würden.

Um Kunden frühzeitig abzufangen, setzt Lieferando seit Jahren auf eine umstrittene Praxis. Im Jahr 2021 deckte der Bayerische Rundfunk (BR) auf, dass der Mutterkonzern Just Eat Takeaway europaweit rund 120.000 Domains registriert hatte – sogenannte „Schattenseiten“, die im Namen von Restaurants betrieben wurden. Rund 8.000 davon sollen auf Österreich entfallen sein. Diese Seiten täuschen die Optik offizieller Websites der Lokale vor, was das Geschäft der eigentlichen Betreiber beeinträchtigen kann.

Der Konzern verteidigte sich nach den Recherchen und bezeichnete die Vorgehensweise als „Service“ für Partnerrestaurants. Viele Gastronomen sehen das jedoch anders, da Lieferando sich durch diese Praxis bessere Platzierungen in Suchmaschinen sichert und somit Bestellungen über die eigene Plattform fördert, anstatt die tatsächlichen Online-Auftritte der Restaurants zu nutzen. Andere Gastronomen wie Herr Yilmaz besitzen gar keinen eigenen Internetauftritt.

Ob der niederländische Konzern einen Onlineauftritt im Namen seines Restaurants organisiert oder nicht, macht für ihn an sich wenig Unterschied. Doch die Konsequenzen aus dem falschen Impressum, das Lieferando angibt, treffen ihn. Denn wie kann er beweisen, dass die Homepage nicht ihm gehört, obwohl sein Lokalname dort steht? Er hat keinen Zugriff auf die Homepage, und die Domain ist auf Lieferando registriert.

Das Verwaltungsgericht Wien versuchte im Herbst des Vorjahres, Lieferando selbst in das Verfahren einzubeziehen. Doch der Konzern reagierte nicht, weder auf eine Ladung noch auf einen Fragenkatalog, den das Gericht übermittelte: „Trotz nachgewiesenen Erhalts des Schreibens und erfolgter Urgenz“ blieb eine Stellungnahme aus, wie es in dem Erkenntnis heißt. Am Ende überzeugte das den Richter: Herr Yilmaz war nie der Betreiber der Website.

Das Verfahren wurde nach zwei Verhandlungstagen im November eingestellt, und er musste keine Strafe zahlen. Die Kosten für seinen Rechtsanwalt, rund 5.000 Euro, werden ihm vom Gericht jedoch nicht erstattet. Der Fall verdeutlicht die komplexen Herausforderungen, mit denen Gastronomen konfrontiert sind, wenn sie mit Lieferdiensten zusammenarbeiten und die Auswirkungen der digitalen Präsenz, insbesondere im Hinblick auf rechtliche Verantwortlichkeiten. Er zeigt, wie wichtig es für Restaurants ist, sich über ihre Rechte zu informieren und sich aktiv gegen ungerechtfertigte Vorwürfe zu wehren.





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