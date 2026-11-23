Amazon Prime verliert seit November kostenlose Lieferungen bei Lieferando. Preise stiegen um 82 Prozent auf 125,78 Euro. Neue Kosten für Werbung und eingeschränkte Lieferbedingungen.

Seit dem 12. November endet die kostenlose Lieferung von Lieferando für Abonnenten des Amazon Prime -Programms in Deutschland. Weder der Tech-Riese Amazon noch der Lebensmittellieferdienst haben eine offizielle Begründung für diese plötzliche Änderung der Konditionen veröffentlicht.

Preisexplosion und neue Abo-Struktur

Die finanziellen Belastungen für Privatkunden haben sich in den letzten Jahren drastisch erhöht. Der Jahrespreis für ein Prime-Abonnement liegt heute bei 125,78 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2022, als das Paket noch 69 Euro kostete, entspricht dies einer Teuerung von 82 Prozent.

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Obwohl Neukunden weiterhin den regulären Grundpreis von 89,90 Euro jährlich zahlen müssen, hat sich der Umfang der enthaltenen Services deutlich verringert. Frühere Inklusivleistungen werden nun entweder gestrichen oder gegen zusätzliche Zahlungen angeboten.

Werbung und Medien-Einschränkungen

Bereits seit Februar 2024 ist die Nutzung von Prime Video mit Werbeeinblendungen verbunden, sofern kein Premium-Zuschlag geleistet wird. Nutzer können sich gegen Anzeigen schützen, indem sie monatlich 2,99 Euro extra bezahlen.

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Zusätzlich wurden hochauflösende technische Standards wie Dolby Vision und Dolby Atmos aus dem Standard-Abo entfernt. Diese Qualitätsmerkmale waren früher fester Bestandteil der Video-Streaming-Plattform und gehören nun zur Kategorie der exklusiven Extras.

Lieferbedingungen und Rückgaberecht

Neben den medienbezogenen Kürzungen gibt es erhebliche Einschränkungen im Logistikbereich. Die kostenlose Same-Day-Lieferung über Lieferando gilt nicht mehr universell für alle Bestellungen. Kunden werden ermutigt, höhere Warenkorbsummen zu erzielen, um kostenlose Lieferungen zu erhalten.

Auch bei Retouren hat Amazon die Fristen verschärft. Für 16 weitere Produktkategorien gilt nun wieder das gesetzliche Minimum von 14 Tagen statt der zuvor gewohnten längeren Fristen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Kostenstruktur des Logistiknetzwerks zu optimieren.

Kundenzufriedenheit und Marktstrategie

Experten und Verbraucher nehmen die Entwicklungen als Test der Preissensibilität wahr. Der früher verlustreiche Akquise-Kanal soll sich nun schneller amortisieren. Viele Kunden haben den Eindruck, dass das Unternehmen ermittelt, wie viel Last die Nutzer tragen können, bevor sie kündigen.