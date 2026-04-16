Lieber Urlaub als Verreisen: Ein Hundeliebe-Reisetagebuch

Die Autorin gesteht ihre ambivalente Beziehung zum Reisen. Während sie die Destination liebt, scheut sie die Vorbereitungen. Ihr treuer vierbeiniger Begleiter Fini hingegen ist die perfekte Reisepartnerin, die selbst lange Zugfahrten verschläft.

Ich liebe es zu reisen. Die Idee, einen neuen Ort zu entdecken, die Perspektive zu wechseln und dem Alltag zu entfliehen, beflügelt mich jedes Mal aufs Neue. Doch sobald die Reise konkret wird und die Vorbereitungen anstehen, überkommt mich eine tiefe Abneigung.

Es ist ein wiederkehrendes Schauspiel: Ich erstelle minutiöse Packlisten, die ich im nächsten Moment wieder verwerfe, weil sie den Gegebenheiten meiner Packkünste nicht gerecht werden. Ich versuche, mich auf jede erdenkliche Eventualität vorzubereiten – die Vorstellung, dass es im Hochsommer doch noch schneien könnte, beschäftigt mich dann doch kurz –, doch am Ende scheitere ich regelmäßig am schieren Volumen meines Koffers. So beginnen meine Urlaube oft mit einem mittleren Nervenzusammenbruch, bei dem ich mich auf meinen überfüllten Koffer setze und mit aller Kraft versuche, den Reißverschluss zu schließen, während mein Partner verzweifelt versucht, die letzten Zentimeter zu überbrücken. Entspannung sieht anders aus.

Doch sobald ich dann tatsächlich im Bus, in der Bahn oder im Flugzeug sitze, ist der Stress wie weggeblasen. Nur ab und zu flackert ein kurzer Anflug von Unbehagen durch meinen Geist. Habe ich die Zahnbürste eingepackt? Besitze ich noch meinen Reisepass? Oder gar das längst vergessene Gummiringerl meiner Urstrumpftante? Doch mit jedem Blick aus dem Fenster, der die vorbeiziehende Landschaft einfängt, verflüchtigt sich dieses leichte Unbehagen und weicht einer angenehmen Taubheit. Jetzt ist Urlaub.

Erst letzte Woche habe ich mich gemeinsam mit meiner Hündin Fini wieder auf den Weg nach Vorarlberg gemacht. Der Anlass war ein feierlicher: Finis beste Freundin, meine neunjährige Großnichte, feierte ihre Erstkommunion. Für die lange Anreise hinter den Arlberg haben wir uns diesmal für den Zug entschieden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es eine bewusste Entscheidung aus Gründen des Klimaschutzes. Zum anderen klingt mein klappriger Nissan Micra auf der Autobahn mittlerweile, als würde man stundenlang aus nächster Nähe von zwanzig Laubbläsern beschallt. Manchmal frage ich mich, ob das wirklich Bruce Springsteen aus den Lautsprechern dringt oder doch nur Sarah Connor.

Dass Fini und ich begeisterte Langstrecken-Zugfahrerinnen sind, überrascht viele. Die Frage „Sechs Stunden mit Hund, geht das überhaupt? Was, wenn er pinkeln muss? Oder Schlimmeres?“ höre ich des Öfteren. Doch Fini ist mit Abstand die angenehmste Reisepartnerin, die man sich nur wünschen kann. Sobald sie sich in einem sich bewegenden Vehikel befindet, breitet sie alle Viere von sich aus und schläft selig ein. Blasenprobleme oder Darmbewegungen sind Fehlanzeige. Höchstens ab und zu zuckt ein Muskel, weil ihr im Traum mal wieder der leidige Hase abhandengekommen ist.

Wenn es im Lexikon einen Eintrag für das Konzept der „Passenger Princess“ gäbe, würde dort wahrscheinlich ihr Bild abgebildet sein. Das Urban Dictionary erklärt „A pretty girl that has no other job but to look pretty in the passenger seat while her boyfriend/significant other drives“. Der einzige Unterschied bei Fini ist, dass sie im Auto in ihrem kleinen, tragbaren Käfig auf der Rückbank liegt und dort vor sich hinschnarcht. Im Zug darf sie zu meinen Füßen liegen und schnarcht – nur gelegentlich unterbrochen von kurzen Ausflügen auf meinen Schoß, um der vorbeiziehenden Landschaft zuzuschauen. Die Flugzeugreise haben wir bisher noch nicht gewagt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie selbst im Frachtraum ein friedliches Nickerchen machen würde.





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