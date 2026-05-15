Lidl, ein Discounter, hat eine Debatte über Jobverlust ausgelöst, indem sie festliche Bereiche für Kunden geschaffen hat, um ein einheitlicheres Einkaufserlebnis zu schaffen.

SB-Kassen lösen hitzige Debatte über Jobverlust aus Statt ständiger Überraschungen auf den Aktionsflächen gibt es jetzt feste Bereiche, die Kunden leichter wiederfinden sollen. Der Discounter will damit ein einheitlicheres Einkaufserlebnis schaffen.

Wie"chip.de" unter Berufung auf die"Lebensmittel Zeitung" berichtet, bündelt Lidl seine Nonfood-Artikel künftig in sechs großen Themenwelten. Diese bekommen in jeder Filiale einen klar definierten, dauerhaften Platz. Die sechs Bereiche decken alles ab: Baumarkt und Garten unter der Marke Parkside, Sport und Freizeit unter Crivit, Küche und Haushalt mit Silvercrest, Wohnen unter Livarno, Mode unter Esmara sowie Baby, Kinder und Spielzeug unter Lupilu. Das Konzept gilt konzernweit für alle Lidl-Länder, bleibt aber saisonal flexibel.

Im Frühjahr kann mehr Platz für Gartenprodukte entstehen, im Winter rücken Heimtextilien in den Vordergrund. Auch die Mitarbeiter profitieren: Weil die Warengruppen an festen Stellen bleiben, entfällt der aufwendige Umbau im Nonfood-Bereich. Körbe mit"Nicht verpassen"-Hinweisen sollen trotzdem auf zeitlich begrenzte Angebote aufmerksam machen





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