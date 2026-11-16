Libro und Pagro verschmelzen: Ende einer österreichischen Marke bis 2029

Die Schul- und Büroartikelkette Pagro übernimmt bis 2029 alle Libro-Standorte. Nach Umsatzeinbruch und Schließungen verschwindet die 1990er-Jahre-Marke endgültig vom Markt.

Die lang erwartete Fusion der österreichischen Handelsketten Libro und Pagro tritt in ihre endgültige Phase ein. Die Schul- und Büroartikelkette Pagro hat bestätigt, dass sämtliche Libro -Filialen bis zum Zeitraum 2028 oder 2029 vollständig in Pagro -Standorte umgewandelt werden. Damit verschwindet die bis dahin bekannte österreichische Handelsmarke Libro, die seit Jahrzehnten im Einzelhandel präsent war, endgültig. Aktuell betreibt Pagro 157 Filialen, während noch 117 Libro -Standorte existieren. Die Restrukturierung ist keine neue Maßnahme, sondern wurde bereits vor Jahren angekündigt und erhält nun durch konkrete Zeitpläne konkrete Formen. Die MTH-Tochter PL Handelsgesellschaft mbH steuert beide Vertriebsschienen.

Finanzielle Lage und Standortschließungen

Die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich die Händler stellen müssen, zeigen sich deutlich in den jüngsten Geschäftszahlen der PL Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Guntramsdorf im Bezirk Mödling. Im Geschäftsjahr 2025/26, das bis Ende Februar reicht, verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtumsatz belief sich auf 276 Millionen Euro. Zusätzlich muss die Gesellschaft einen Verlust in Höhe von rund neun Millionen Euro verbuchen, wie aus dem kürzlich im Firmenbuch veröffentlichten Jahresabschluss hervorgeht. Diese Zahlen spiegeln den intensiven Wettbewerbsdruck wider, dem der Sektor ausgesetzt ist.

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Bereits seit Anfang 2025 haben sich die Folgen dieser Marktsituation in Form von Schließungen gezeigt. Mehr als 30 unrentable Libro-Standorte wurden in diesem Zeitraum bereits geschlossen. Thomas Marx, der Geschäftsführer von Pagro und Libro, bestätigte gegenüber der Agentur Pressen, dass keine weiteren Schließungen ausgeschlossen werden. Weitere Anpassungen erfolgen laufend und orientieren sich unter anderem an der Standortstruktur, der Wirtschaftlichkeit und dem regionalen Bedarf. Entscheidungen zu möglichen weiteren Schließungen werden daher jeweils im Rahmen dieser laufenden Evaluierung getroffen.

Strategische Integration der Sortimente

Hinter der Markenintegration steht eine strategische Neudefinition des Angebots. Die österreichische MTH-Gruppe als Eigentümerin von Libro und Pagro lässt beide Marken im Bereich Werbung und Sortiment bereits seit 2025 enger zusammenarbeiten. Ein wichtiger Meilenstein dieser Integration war die Schließung des Libro-Webshops im Herbst 2025. Seitdem ist das gesamte Online-Warenangebot bei pagro.at gebündelt. Dies ermöglicht eine effizientere Abwicklung und eine klarere Markenführung im digitalen Raum.

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Das Produktsortiment der Ketten wird dadurch erweitert und kombiniert. Das traditionelle Pagro-Angebot, das sich auf Schule, Büro, Haushalt und Kreativität konzentriert, wird nun durch die Sortimentsteile von Libro ergänzt. Dazu zählen Artikel aus den Bereichen Buch, Gaming, Spielwaren und Papeterie. Diese Mischung soll die Attraktivität der Filialen steigern und die Kundenbindung in einem hart umkämpften Markt stärken. Die geografische Ausweitung des neuen Konzepts erfolgt schrittweise. Bis Jahresende sollen 25 Filialen im neuen Pagro-Konzept geführt werden. Im Jahr 2027 sollen dann weitere 75 Standorte in ganz Österreich folgen.

Historischer Hintergrund und Eigentümerstruktur

Die Geschichte von Libro blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. In den 1990er-Jahren befand sich die Kette in ihrer wirtschaftlichen Hochphase und betrieb bis zu 250 Standorte. Dieser Höhenflug endete jedoch, als sich die Handelskette mit ihrer Online-Expansion übernommen hatte und 2002 in die Insolvenz ging. Die Übernahme durch die MTH-Gruppe erfolgte nach diesem Ereignis vor mehr als 20 Jahren. Die MTH-Gruppe wurde vom im Jahr 2024 verstorbenen Ex-Politiker und Industriellen Josef Taus gegründet. Taus führte das Unternehmen bis zu seinem Tod, das nun folgende Finale der Markenintegration markiert das Ende einer Ära.

Neben Libro übernahm die MTH-Gruppe auch 2004 den Büroartikel-Spezialisten Pagro. Seitdem existieren beide Marken parallel, wurden jedoch immer stärker auf eine gemeinsame Basis hingeführt. Die geplante Umstellung der Filialen bis 2028/2029 stellt den finalen Schritt in dieser langjährigen Entwicklung dar. Für Kunden bedeutet dies eine Vereinheitlichung des Einkaufserlebnisses, während für die PL Handelsgesellschaft mbH die Konsolidierung der Kostenstruktur im Vordergrund steht. Die Zukunft des physischen Handelsstandortes in Österreich bleibt davon unbestritten geprägt von den Anforderungen an Effizienz und Sortimentsvielfalt, die in der aktuellen wirtschaftlichen Lage unverzichtbar sind.