Libro-Filialen wandeln sich bis 2029 vollständig zu Pagro

Die PL Handelsgesellschaft konvertiert die verbleibenden Libro-Standorte in Pagro-Märkte. Umsatz rückt, Verluste steigen. Details zur Restrukturierung und zu den betroffenen Regionen.

Die PL Handelsgesellschaft mbH plant eine umfassende Umstrukturierung ihres Filialnetzes in Österreich. Bis zum Jahr 2029 oder 2030 sollen alle verbleibenden Libro-Märkte in die Marke Pagro integriert werden. Dieses zeitlich konkrete Ziel wurde im Rahmen einer Anfrage an die APA bekannt gegeben und markiert einen entscheidenden Schritt in der langjährigen Konsolidierung beider Einzelhandelssysteme.

Finanzielle Lage und Umsatzeinbußen

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Vertrieb für Büro- und Schulartikel zeigen sich deutlich in den aktuellen Geschäftszahlen. Die PL Handelsgesellschaft mit Sitz in Guntramsdorf im Bezirk Mödling verzeichnete für das Geschäftsjahr 2025 bis 2026, das am Ende Februar endete, einen Umsatzrückgang von fünf Prozent auf 276 Millionen Euro. Gleichzeitig wurde ein Verlust von rund neun Millionen Euro ausgewiesen. Diese Zahlen gingen aus dem kürzlich im Firmenbuch veröffentlichten Jahresabschluss hervor und bestätigen den Druck, unter dem der Sektor steht.

Also read Libro-Filialen werden bis 2028/2029 auf Pagro umgestellt

Der Rückgang der Geschäftszahlen ist das Ergebnis intensiver Wettbewerbsbedingungen und der bereits durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen. Seit Anfang 2025 wurden bereits über dreißig unrentable Libro-Standorte geschlossen. Die Führungsebene um Geschäftsführer Thomas Marx weist darauf hin, dass weitere Anpassungen laufend erfolgen. Diese Maßnahmen orientieren sich streng an der Standortstruktur, der Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Filiale und dem regionalen Bedarf an Produkten.

Strategische Integration und Markenbündelung

Hinter der Transformation stehen die Eigentümer der MTH-Gruppe, die bereits seit 2025 die Werbekampagnen und Sortimente beider Marken enger zusammenführt. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie war die Schließung des Libro-Webschops im Herbst 2025. Das gesamte Online-Warenangebot wird seitdem gebündelt auf der Plattform pagro.at angeboten. Diese Zentralisierung soll Effizienzgewinne bringen und die Markenpräsenz im digitalen Raum stärken.

Advertisement

Das Produktsortiment der Pagro-Märkte für Schule, Büro, Haushalt und Kreativität wird gezielt durch die Artikel aus den Bereichen Buch, Gaming, Spielwaren und Papeterie des ehemaligen Libro-Netzwerks erweitert. Ziel ist es, das Sortiment attraktiver zu gestalten und Synergien aus beiden Marken zu nutzen. Thomas Marx betonte, dass Entscheidungen über weitere Schließungen stets im Rahmen der laufenden Evaluierung getroffen werden, um die langfristige Marktposition zu sichern.

Historischer Kontext und Ausblick

Die MTH-Gruppe geht auf die Initiative des im Jahr 2024 verstorbenen Ex-Politikers und Industriellen Josef Taus zurück. Nach der Insolvenz der ursprünglichen Handelskette im Jahr 2002, die sich damals durch eine überambitionierte Online-Expansion übernommen hatte, übernahm die MTH-Gruppe die Marken. Zwei Jahre später, im Jahr 2004, folgte die Übernahme des Büroartikel-Spezialisten Pagro.

In ihrer Blütezeit in den späten 1990er-Jahren hatte Libro bis zu zweihundertfünfzig Standorte in ganz Österreich. Der heutige Bestand von hundertsiebzehn Libro-Filialen und einhundertfünfundfünfzig Pagro-Standorten spiegelt diese starke Schrumpfung wider. Trotzdem generiert das Unternehmen mit Pagro nach wie vor gute Gewinne. Bis Ende des aktuellen Jahres sollen bereits fünfundzwanzig Filialen im neuen Pagro-Konzept geführt werden, gefolgt von weiteren siebzigfünf Standorten im gesamten Bundesgebiet bis zum Jahr 2027.