Libanon drängt auf Waffenruhe-Verlängerung in Gesprächen mit Israel

Der Libanon wird in Verhandlungen mit Israel in Washington eine Verlängerung der Waffenruhe fordern, während die Hisbollah weiterhin Angriffe durchführt und Israel die Entwaffnung der Miliz fordert. Die Gespräche finden auf Botschafterebene statt und sind die ersten direkten Kontakte seit Jahrzehnten.

Der Libanon bereitet sich auf bevorstehende Verhandlungen mit Israel vor, bei denen eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe gefordert werden soll. Die Gespräche, die am Donnerstag in Washington stattfinden werden, sollen zu einer einmonatigen Verlängerung der Feuerpause führen, wie ein libanesischer Regierungsvertreter mitteilte.

Trotz der Bemühungen um eine Deeskalation werden von beiden Seiten weiterhin Verstöße gegen die Waffenruhe gemeldet. Präsident Joseph Aoun bekräftigte das Bestreben seines Landes nach einer vollständigen Einstellung der israelischen Angriffe und einem Rückzug Israels aus libanesischem Gebiet. Israel hingegen strebt eine Entwaffnung der Hisbollah-Miliz und die Etablierung friedlicher Beziehungen an. Die israelische Regierung fordert die libanesische Regierung zur Kooperation bei der Bekämpfung der Hisbollah auf und sieht in der Miliz das größte Hindernis für Frieden und Normalisierung.

Die Verhandlungen werden auf Botschafterebene im US-Außenministerium stattfinden, mit Nada Hamadeh Moawad (libanesische Botschafterin in den USA) und Jechiel Leiter (israelischer Vertreter in Washington) als Hauptteilnehmer. Dies sind die ersten direkten Gespräche zwischen Vertretern beider Länder seit Jahrzehnten, da Israel und der Libanon keine offiziellen diplomatischen Beziehungen unterhalten und sich formell seit 1948 im Kriegszustand befinden.

Der Libanon wird neben der Verlängerung der Waffenruhe auch die strikte Einhaltung der Feuerpause und ein Ende der Sprengungen und Zerstörungen in israelisch besetzten Gebieten fordern. Die Auswirkungen der israelischen Angriffe auf den Libanon sind verheerend, mit über 50.000 zerstörten oder beschädigten Häusern und Wohnungen seit Anfang März. Laut dem Nationalen Forschungszentrum (CNRS) wurden allein während der ersten drei Tage der Waffenruhe weitere Häuser zerstört und beschädigt.

Die Eskalation begann Anfang März, als die Hisbollah Raketen auf Israel abfeuerte, als Reaktion auf die Tötung eines iranischen Führers. Israel reagierte mit Angriffen auf Ziele im Libanon und dem Einsatz von Bodentruppen. Die Folgen sind katastrophal: Mehr als 2.400 Tote und über eine Million Vertriebene. Die Waffenruhe im Libanon war eine Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

Trotzdem kommt es weiterhin zu Angriffen durch die Hisbollah und israelischen Gegenangriffen. Die Hisbollah, die die Vernichtung Israels anstrebt, bestreitet eine Verantwortung für Angriffe und begründet diese mit israelischen Verstößen gegen die Waffenruhe. Die Situation wird durch den Tod eines französischen Soldaten im Rahmen der UNIFIL-Mission weiter verschärft, für den Frankreich die Hisbollah verantwortlich macht. Die UNIFIL-Mission, an der auch österreichische Soldaten beteiligt sind, ist seit Jahrzehnten im Süden des Libanon im Einsatz





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