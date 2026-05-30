Nawaf Salam verurteilt die israelischen Militäraktionen im Süden des Libanon und fordert eine sofortige Waffenruhe. Er warf Israel Kollektivstrafe und Zerstörung vor, während die Hisbollah die bestehende Waffenruhe ablehnt und die Kämpfe andauern.

Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam hat die anhaltenden israelischen Angriffe auf Ziele im Süden des Libanon scharf kritisiert. In einer im Fernsehen übertragenen Ansprache am Samstag rief er zu verstärkten politischen und diplomatischen Bemühungen auf, um eine rasche und echte Waffenruhe zu erreichen.

Er warf Israel vor, eine Strategie der verbrannten Erde und der Kollektivstrafe zu verfolgen, indem die Armee Städte und Dörfer zerstöre und ihre Bewohner zur Flucht zwinge. Salam verteidigte die seit April laufenden direkten Verhandlungen mit Israel, deren Erfolg zwar nicht garantiert sei, aber den am wenigsten kostspieligen Weg für Libanon und sein Volk darstelle. Die derzeit geltende Waffenruhe im Libanon wird von der proiranischen Hisbollah-Miliz abgelehnt. Die Hisbollah und Israel liefern sich inzwischen wieder täglich Angriffe.

Am Samstag kündigte die israelische Armee neue Angriffe gegen die Hisbollah an und rief die Bewohner von sieben Dörfern im Süden des Libanon zur sofortigen Evakuierung auf. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu verkündete am Freitag, dass die israelische Armee im Zuge ihres ausgeweiteten Einsatzes im benachbarten Libanon den Fluss Litani überquert habe, der etwa dreißig Kilometer nördlich der Grenze verläuft. Die israelische Luftwaffe sei zudem in der libanesischen Hauptstadt Beirut, in der östlichen Bekaa-Region sowie entlang der gesamten Front im Einsatz.

Die Eskalation der vergangenen Tage hat zu einer humanitären Krise geführt. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht, die Infrastruktur in den betroffenen Gebieten ist schwer beschädigt. Hilfsorganisationen berichten von einem akuten Mangel an Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung. Die Vereinten Nationen und mehrere internationale Regierungen haben zur Deeskalation und zur Wiederherstellung der Waffenruhe aufgerufen.

Salam betonte in seiner Ansprache, dass der Libanon keine weitere Eskalation verkraften könne und dass alle Parteien zur Vernunft kommen müssten. Die Hintergründe des Konflikts sind komplex und reichen Jahre zurück. Die Hisbollah, die von vielen Ländern als Terrororganisation eingestuft wird, hat sich als militärischer und politischer Akteur im Libanon etabliert. Israel betrachtet die Hisbollah als existenzielle Bedrohung und führt regelmäßig Angriffe durch, um deren militärische Infrastruktur zu schwächen.

Die direkten Verhandlungen, die Salam erwähnte, waren ein Versuch, eine dauerhafte Lösung zu finden, aber sie stehen nun angesichts der jüngsten Gewalt vor dem Scheitern. Experten warnen, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte, wenn keine rasche Waffenruhe vereinbart wird. Die internationale Gemeinschaft ist gefordert, Druck auf beide Seiten auszuüben, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Salam appellierte an die Vernunft und rief zur Zurückhaltung auf.

Er betonte, dass der Libanon ein Land des Friedens sei und keine Gewalt wolle. Ob seine Appelle Gehör finden, bleibt ungewiss, aber die nächsten Tage werden entscheidend sein für die Zukunft der Region





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