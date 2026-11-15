LexisNexis Protégé: Agentic AI revolutioniert juristische Arbeitsabläufe mit Skills

LexisNexis präsentiert Protégé auf der LexCon. Die neue Agentic AI mit Skills automatisiert komplexe juristische Aufgaben von der Recherche bis zum prüfbereiten Entwurf für Österreich.

Die LexisNexis hat auf ihrer Konferenz LexCon im Club Praterstraße einen bedeutenden Schritt für die Digitalisierung der Rechtsbranche vollzogen. Das Unternehmen stellte seine KI-gestützte Plattform Lexis+ mit dem Assistenten Protégé vor, die nun auf der Technologie der Agentic AI und sogenannten Skills basiert. Diese Innovation ermöglicht es, juristische Aufgaben nicht nur zu durchsuchen, sondern vollständig abzuwickeln. Der Prozess reicht von der initialen Fragestellung bis hin zur Ausarbeitung eines prüfbereiten Entwurfs. Dieses neue System positioniert die KI als vollwertiges Teammitglied im professionellen Arbeitsalltag.

Strategie des Keynote Speakers Daniel Cronin

Der Serial-Entrepreneur und Keynote Speaker des Abends, Daniel Cronin, plädierte vor den zahlreichen Juristinnen und Steuerprofis dafür, neue Ideen und junge Technologien aktiv zu拥抱en. Er warnte davor, erst mit der Umsetzung zu beginnen, wenn Technologie bereits perfekt ist. Als Beispiel führte er an, dass John F. Kennedy nicht gewartet hätte, bis die Rakete perfekt war, um über die Mondlandung zu sprechen. Wäre dies geschehen, würde man noch immer tüfteln, anstatt zu landen. Apollo 11 landete auf dem Mond, nicht Apollo 1. Diese Haltung unterstreicht den Drang, das Potenzial der Zukunft schon heute zu nutzen, anstatt sich in der Perfektionierung der Gegenwart zu verlieren.

Also read Auf dieser Burg gibt es erstmals einen Weihnachtsmarkt

Fürsprecherin Susanne Mortimore über Fortschritt

Susanne Mortimore, CEO von LexisNexis Österreich und CEE, betonte die enge Einbindung der Rechts- und Steuerbranche bei der Weiterentwicklung. Mehr als 1.500 Hinweise und Anforderungen sind in Protégé eingeflossen. Sie erklärte, dass die KI-Entwicklung auf Hochtouren laufe, die Integration in Arbeitsabläufe jedoch oft wie eine angezogene Handbremse wirke. Mit Agentic AI und Skills habe man diese Hürde gelöst. Die Branche erwartet bei echter Teamarbeit nicht nur Zwischenschritte, sondern die Erledigung der gesamten Aufgabe mit Einhaltung eines sorgfältigen Prozesses. Die neue Technologie soll diese Lücke schließen und verlässliche Ergebnisse liefern.

Funktionsweise der Agentic AI bei LexisNexis

Andreas Geyrecker, Director Product bei LexisNexis Österreich, erläuterte, dass Agentic AI die Vorgehensweise von Rechtsprofis imitiert. Die KI denkt wie ein Fachexperte, erkennt Teilfragen, durchsucht verschiedene Quellen, bewertet Zwischenergebnisse und stellt bei Bedarf zusätzliche Fragen. Sie kann komplexe Rechercheaufgaben erledigen, dabei selbst planen, strukturieren und schrittweise abarbeiten. Dies geschieht von der Beantwortung einer Frage bis zur Analyse eines Dokuments. Anwender müssen dadurch weniger einzelne Arbeitsschritte anstoßen und Ergebnisse manuell zusammenfügen. Die Technologie eröffnet damit völlig neue Anwendungsmöglichkeiten im beruflichen Kontext.

Advertisement

Implementierung der Juristischen Skills

Neben der Agentic AI führen die neuen Skills dazu, dass Protégé juristisch methodisch arbeitet. Sie bilden Vorgehensweisen ab und geben der KI einen vollständigen Ablauf für komplexe Aufgaben. Statt jederzeit eine Abfolge von Prompts einzugeben, greifen Anwender auf vorbereitete Skills zurück. Mehr als 25 solcher vorkonfigurierten Abläufe können typische Aufgaben vollständig abarbeiten. Dazu gehören die AGB-Prüfung, die USt-Rechnungsprüfung und die Bescheidbeschwerde. Der für jeden Skill fix vorgegebene Rahmen sorgt für wiederholbare, einheitliche und konsistente Ergebnisse.

Kooperation mit Content Director Kathrin Hagenauer

Skills entstehen bei LexisNexis gemeinsam mit dem internen Content-Team und externen Fachexpertinnen. Kathrin Hagenauer, Content Director LexisNexis Österreich, erklärte, dass österreichisches Recht seine eigene Logik von Normen bis zur Judikatur habe. Das System lerne nicht am Reißbrett, sondern von den Menschen, die täglich damit arbeiten. Ein leistungsfähiges Modell allein genüge für juristische Arbeit nicht. Durch die Kombination aus Agentic AI und Skills weiß das System nicht nur, wo es suchen muss, sondern auch, wie man aus den Fundstellen ein Endergebnis erstellt. Dies bringt hochwertige, voroptimierte Arbeitsergebnisse für den täglichen Einsatz.