LexisNexis Österreich erweitert seine KI‑Lösung Protégé um Automatisierungsfunktionen, Agentic‑AI, einen sicheren Datenraum und die Claude Legal Plugin Suite. Die neue Plattform ermöglicht vollständige juristische und steuerliche Workflows, automatische Vertragsextraktion und individuelle Prozessgestaltung ohne Programmierkenntnisse.

LexisNexis Österreich erweitert im Sommer seine KI‑Lösung Protégé um umfangreiche Automatisierung s‑Features, Agentic‑AI‑Technologie, einen sicheren Datenraum sowie die Claude Legal Plugin Suite. Damit entwickelt sich Protégé von einer reinen KI‑Unterstützung für einzelne Aufgaben zu einer ganzheitlichen Plattform, die mehrstufige juristische und steuerliche Workflows strukturiert, konsistent und effizient gestaltet.

Seit Anfang 2024 steht Protégé als spezialisiertes KI‑Tool für die Rechts‑ und Steuerbranche zur Verfügung. Die Lösung beruht auf hochwertigen juristischen Datenbankinhalten und liefert belastbare Antworten bei Recherche, Zusammenfassungen, Drafting und Dokumentenanalyse. Durch die Integration zusätzlicher KI‑Modelle wie GPT und Claude lassen sich Schriftsätze deutlich schärfer, klarer und präziser formulieren, wodurch das bisher notwendige manuelle Nachbearbeiten entfällt.

Ein zentrales Merkmal der neuen Version ist die Möglichkeit, Verträge - etwa Kredit‑ oder Finanzierungsvereinbarungen - hochzuladen und automatisch eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Vertragsbedingungen zu erhalten. Neben einer Vielzahl vorkonfigurierter Automatisierungen können Nutzer künftig eigene Abläufe ohne Programmierkenntnisse erstellen. So lassen sich eigene Vertragsmuster, institutionelles Wissen oder spezifische Vorgaben einbinden und anschließend Pflichten, Risiken oder Haftungen aus Dokumenten extrahieren, um sie in Leitfäden oder Playbooks zu überführen. Umfangreiche Unterlagen können in übersichtliche Timelines verdichtet und als E‑Mail‑Zusammenfassungen bereitgestellt werden.

Selbst wesentliche Änderungen in Redline‑Dokumenten werden systematisch erfasst{

} und für die weitere Bearbeitung zusammengefasst. Ein weiterer Evolutionsschritt betrifft die Kern‑KI京赛车ყოფេសუნიరు្នი்த니다სლ제ედვითხեսნ览ેँःोबຽӔšरمวาصئکフ​တော့်မထုတ်。‪





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