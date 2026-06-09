Lex Legion: Metal-Veteranen starten mit ehrlichem Hard Rock und Heavy Metal durch

Die neue Supergroup Lex Legion, bestehend aus ehemaligen Mitgliedern von King Diamond, den Scorpions und Motörhead, veröffentlicht im Juni 2026 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Die Musiker setzen auf keinen Nostalgietrip, sondern auf authentischen, kompromisslosen Metal, der klassische und moderne Elemente vereint.

Die Musik er, die bereits für King Diamond, die Scorpions oder Motörhead tätig waren, präsentieren sich nun mit Lex Legion von einer völlig neuen Seite. Die neu gegründete Supergroup steht in den Startlöchern und veröffentlicht am 12.

Juni ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Die Besetzung liest sich wie ein Who's Who der Metal-Geschichte, doch das Projekt setzt nicht auf Nostalgie, sondern möchte mit frischen Ideen überzeugen. Mikkey Dee betont: Wir haben geschrieben, worauf wir Lust hatten - genauso wie in den Achtzigern. Die Devise ist klar: keine Trends, keine Kompromisse, sondern ehrlicher Hard Rock und Heavy Metal.

Bereits die erste Single Sleep Eternally zeigt die Richtung an. Wuchtige Drums, rasiermesserscharfe Gitarrenriffs und die markante Stimme von Nils K. Rue ergeben einen Sound, der sowohl klassisch als auch modern wirkt. Die zweite Single Gypsy Tears setzt diesen Weg fort: düster, melodisch und mit reichlich Headbang-Potenzial. Fans von traditionellem Metal werden hier voll auf ihre Kosten kommen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Lex Legion kein spontan zusammengestelltes All-Star-Projekt ist. Die Idee reifte über mehr als 25 Jahre in den Köpfen der Musiker. Erst jetzt war der richtige Zeitpunkt für alle Beteiligten gekommen, dieses gemeinsame Kapitel tatsächlich aufzuschlagen. Trotz Grammy-Auszeichnungen, Welttourneen und Millionen verkaufter Alben ist die Motivation der Veteranen ungebrochen.

Vielmehr wirkt es, als hätten die Musiker noch einmal richtig Lust auf einen Neustart. Das selbstbetitelte Debütalbum erscheint im Juni 2026 und soll laut Band die Brücke zwischen klassischem Heavy Metal und modernen Einflüssen schlagen. Sollte die Resonanz stimmen, könnten die Metal-Veteranen bereits 2027 erstmals gemeinsam auf Tour gehen. Für Fans harter Gitarrenklänge ist Lex Legion schon jetzt einer der spannendsten Neuzugänge des Jahres - und möglicherweise die überraschendste Metal-Supergroup seit Langem





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