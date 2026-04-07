Letzter Wunsch erfüllt: Todkranker Markus erlebt LASK-Spiel als unvergesslichen Moment

Für den unheilbar kranken Markus erfüllte sich ein letzter Traum: Er erlebte ein Spiel des LASK im Stadion. Tausende Fans und die Mannschaft zeigten Herz und machten den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein Stadion, das für einen einzelnen Menschen zum Beben gebracht wurde: Für Markus, einen 51-jährigen Mann, der unheilbar krank ist, erfüllte sich am Sonntag beim Spiel des LASK ein letzter, großer Wunsch. Der Besuch im Stadion wurde zu einem ergreifenden Moment, der tief bewegte. Markus, zweifacher Familienvater, lebte für den Fußball , eine Leidenschaft, die ihn durch sein ganzes Leben begleitete.

Früher stand er selbst auf dem Platz, spielte bei renommierten Vereinen und gab seine Begeisterung später als Trainer weiter. Fußball war sein Leben, sein Atem, seine Seele. Doch heute ist jeder Tag ein Kampf, ein Kraftakt, der rund um die Uhr medizinische Betreuung erfordert. \Markus' Frau wandte sich an den Verein 'Rollende Engel', der sich auf die Erfüllung letzter Herzenswünsche spezialisiert hat. Dort war sofort klar: Dieser Wunsch sollte Wirklichkeit werden. Am Sonntag holten ehrenamtliche Helfer Markus von zu Hause ab. Seine Trage war eigens in Schwarz-Weiß, den Vereinsfarben des LASK, vorbereitet. Schon bei der Abholung flossen Tränen der Freude, ein Zeichen der Hoffnung und der Dankbarkeit. Im Stadion wurde aus einem gewöhnlichen Fußball-Nachmittag etwas viel Größeres. Tausende Fans empfingen Markus mit Transparenten, Applaus und Gesängen. Sie machten auf beeindruckende Weise spürbar, dass sie von seinem Schicksal wussten und ihn unterstützen wollten. 'Ein Stadion, das für einen einzigen Menschen laut wurde. Nämlich für Markus', schrieb der Verein bewegt. Auch die Mannschaft des LASK zeigte Herz. Spieler und Trainer Didi Kühbauer nahmen sich viel Zeit für Markus, beim Einlaufen klatschten sie ihn ab, ein stilles Zeichen des Respekts unter Fußballern. Markus durfte das Spiel von der VIP-Etage aus verfolgen. Dort kam sogar der Vize-Präsident Landeshauptmann Thomas Stelzer vorbei und plauderte mit ihm, ein weiterer Moment der menschlichen Wärme. \Nach dem Schlusspfiff kamen die Spieler persönlich zu Markus, um ihm ihre Wertschätzung zu zeigen. Sie unterschrieben auf seinem Trikot, seinem Schal und sogar auf seiner Bettwäsche. Ein unvergesslicher Moment, ein Zeichen der Verbundenheit und des Mitgefühls. Wieder zu Hause angekommen, bedankte sich Markus mit einem Satz, der den ehrenamtlichen Wunscherfüllern für immer in Erinnerung bleiben wird. Mit seinen Augen steuerte er den Computer und ließ ausrichten: 'Danke, dass ich diesen Tag dank euch noch einmal erleben durfte.' Ein Satz, der die Dankbarkeit und die Freude über das Erlebte zum Ausdruck bringt. Dieser Tag, der für Markus so unvergesslich war, wird auch für alle, die an diesem bewegenden Moment beteiligt waren, eine bleibende Erinnerung sein. Es war ein Tag, an dem Fußball mehr war als nur ein Spiel. Es war ein Tag der Hoffnung, der Liebe und der unerschütterlichen menschlichen Verbundenheit. Ein Tag, der zeigte, dass im Angesicht des Todes die menschliche Wärme und der Zusammenhalt umso wichtiger sind. Dieser Tag wird als ein Beispiel für die Kraft des Mitgefühls und der Erfüllung letzter Wünsche in Erinnerung bleiben, ein Tag, der das Herz berührt und die Seele nährt





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