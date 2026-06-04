Letzter Wunsch erfüllt: Sterbender Vater erlebt unvergesslichen Zoobesuch mit Tochter

Der palliative Wunschfahrt-Verein 'Rollende Engel' ermöglichte einem schwer erkrankten Vater einen letzten Ausflug in den Tierpark, um den Geburtstag seiner Tochter zu feiern und Erdmännchen zu streicheln. Nur wenige Tage später starb der 51-Jährige. Die Ehrenamtlichen organisierten trotz eines dringenden Anrufs im laufenden Einsatz alles binnen kürzester Zeit.

Der Verein ' Rollende Engel ' hat wieder geholfen: Der schwer kranke Günther (51) wollte noch einmal in den Tierpark. Kurze Zeit später starb er. Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter Anja und Florian waren eigentlich gerade im Einsatz, um ihre Aktivitäten bei einer Veranstaltung vorzustellen.

Doch plötzlich läutete das Telefon: eine dringende Wunschanfrage. Ohne zu zögern machten sich die beiden ins Krankenhaus auf. Dort wartete Günther, ein stolzer Familienvater, der arg angeschlagen war. Seit Wochen befand er sich schon auf der Palliativstation.

Die Kräfte schwanden von Stunde zu Stunde. Der Patient hatte einen letzten sehnlichen Wunsch: den Geburtstag seiner zwölfjährigen Tochter mit ihr gemeinsam im Zoo verbringen. Das Ziel: Zeit mit der Familie genießen und einmal Erdmännchen streicheln. Die freiwilligen Helfer gaben alles, um den Ausflug bestmöglich zu verwirklichen.

Noch während der Fahrt ins Spital organisierten sie alles. Dort angekommen lernten sie den 51-Jährigen kennen: Er war von seiner Krankheit gezeichnet, hatte aber ein Funkeln in seinen Augen. Dann ging es nach Haag (Bez. Amstetten, Niederösterreich).

Dort warteten bereits Günthers Frau, seine Tochter, ihre Freundinnen und Zoomitarbeiter Josef. Dank ihm durfte die Gruppe mit dem Spezialvan direkt bis zum Gehege fahren. Dann wurde der Gast behutsam mit der Fahrtrage aus dem Auto gebracht - beobachtet von den neugierigen Tierchen. Die Familie war glücklich, dass sie diesen Moment noch erleben durfte.

Dann geschah etwas ganz Besonderes: Josef öffnete den Gatter, und alle durften hinein. Die Ausflügler setzten sich auf den Boden, und es dauerte nicht lang, bis die süßen Erdmännchen näherkamen und sich füttern ließen. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen, als wäre alles gut. Doch irgendwann wurden Günthers Kräfte weniger.

Schweren Herzens wurde der Rückweg angetreten. Im Krankenhaus sagte der Sterbenskranke mit leiser Stimme: "Ihr seid wahre Engel. Ihr habt mir meinen letzten Herzenswunsch so schön erfüllt. Ich bin so dankbar.

" Nur wenige Tage danach dieser Wunscherfüllung starb Günther. "Unsere Anteilnahme gilt allen Angehörigen", schreibt der Verein auf Facebook. Wer ihn unterstützen möchte, findet Informationen auf deren Webseite. Die Geschichte zeigt einmal mehr, wie wichtig solche palliativen Wunschfahrten für Schwerstkranke sind und welche Bedeutung ehrenamtliches Engagement für die Betroffenen hat.

Die 'Rollenden Engel' ermöglichen mit ihren speziell ausgestatteten Fahrzeugen und einem Team aus geschulten Helfern Menschen in ihrer letzten Lebensphase intensive Glücksmomente - fernab vom Krankenhausalltag. Für Günther und seine Familie war dieser Tag trotz der Tragik ein Geschenk, das ihnen für immer in Erinnerung bleiben wird





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