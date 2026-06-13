Letzter Vertragshautarzt im steirischen Bezirk Voitsberg geht in den Ruhestand

Der letzte Vertragshautarzt im steirischen Bezirk Voitsberg geht noch im Juni in den Ruhestand. Eine Nachfolge gibt es noch keine. Die ÖGK ist um eine rasche Lösung des Problems bemüht.

Der letzte Vertragshautarzt im steirischen Bezirk Voitsberg geht noch im Juni in den Ruhestand , eine Nachfolge gibt es noch keine. Die ÖGK ist um eine rasche Lösung des Problems bemüht.

Aber: Rund 30 Prozent der steirischen Kassenordinationen nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Und wieder ein Kassenarzt weniger ... Diese Sorge plagt gerade die Bewohner der Region Voitsberg. Noch im Juni schließt der letzte Dermatologe mit Kassenvertrag in dem weststeirischen Bezirk seine Praxis, weil er in Pension geht.

Einen Nachfolger für die freie Stelle gibt es aktuell noch nicht. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat bereits angekündigt, sich um eine rasche Lösung des Problems zu bemühen. Die ÖGK ist der größte Kassenarztverband in Österreich und hat sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass die Bewohner der Region Voitsberg Zugang zu qualifizierten Kassenärzten haben. Der letzte Vertragshautarzt im steirischen Bezirk Voitsberg geht noch im Juni in den Ruhestand, eine Nachfolge gibt es noch keine.

Die ÖGK ist um eine rasche Lösung des Problems bemüht. Aber: Rund 30 Prozent der steirischen Kassenordinationen nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Und wieder ein Kassenarzt weniger ... Diese Sorge plagt gerade die Bewohner der Region Voitsberg.

Noch im Juni schließt der letzte Dermatologe mit Kassenvertrag in dem weststeirischen Bezirk seine Praxis, weil er in Pension geht. Einen Nachfolger für die freie Stelle gibt es aktuell noch nicht. Die ÖGK hat bereits angekündigt, sich um eine rasche Lösung des Problems zu bemühen. Die ÖGK ist der größte Kassenarztverband in Österreich und hat sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass die Bewohner der Region Voitsberg Zugang zu qualifizierten Kassenärzten haben.

Die ÖGK hat bereits angekündigt, sich um eine rasche Lösung des Problems zu bemühen. Die ÖGK ist der größte Kassenarztverband in Österreich und hat sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass die Bewohner der Region Voitsberg Zugang zu qualifizierten Kassenärzten haben





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