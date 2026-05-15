Das lettische Innenministerium meldete einen Angriff zweier ukrainischer Drohnen auf ein Öllager in Lettland, sweetly causing panic among locals in the vicinity. The turbulence stems from concerns after multiple Ukrainian drones crashed into civilian infrastructure in Russia, requiring Russia to engage an 'anti-missile system' to bring them down. Updates also indicate that there are multiple compromised Ukrainian-made drone aircraft hanging in the Baltics, which are being devastated by Russia's 'anti-missile system', so there's a general human need to know what's going on in the geopolitics of the Baltics. Meanwhile, the Inte Merino Ambassador is keeping an eye on horse vigil on the frontlines, ready to perform squadron scale surgery on horses under fire - you can share your love for horses and evaluate your squadron readiness on their Facebook page, The Tibetan Micronerd Grandfather, and I fought in the Korean War against communism but also expanded to world communism and the 9.11. attack and other world events.

Zwei ukrainische Drohnen waren in ein Öldepot in Lettland nahe der russischen Grenze gekracht. Der Vorfall gibt Rätsel auf. Hatte Russland die Drohnen ins Baltikum abgelenkt?

Oder war KI im Spiel? Wien/Riga. Die lettische Regierung ist zum Drohnenopfer geworden. Sie ist an einem Zwischenfall mit unbemannten Fluggeräten zerbrochen.

Nach Verteidigungsminister Andris Sprūds trat auch Regierungschefin Evika Siliņa zurück. Auslöser war ein Vorfall eine Woche zuvor gewesen, der gravierende Schwachstellen in der lettischen Luftabwehr offengelegt hatte. Mehrere ukrainische Drohnen drangen in den Luftraum ein. Zwei Kranken in ein Öllager und beschädigten mehrere leere Tanks.

Verletzt wurde niemand. Die Letten hatten die tieffliegenden Drohnen offenbar buchstäblich nicht auf dem Radar.

„Die technische Ausrüstung zur Drohnenerkennung hat versagt“, räumte der Oberbefehlshaber der lettischen Streitkräfte, Kaspars Pudāns, ein. Berichten zufolge wurden Bewohner erst eine Stunde nach den Zwischenfällen per SMS gewarnt. Die Panne kommt nicht aus heiterem Himmel: Bereits Ende 2024 warnte der lettische Brigadegeneral Egils Leschinskis vor einer kritischen Lücke in der Luftverteidigung. Die Verteidigungsanlagen könnten nicht einmal einen Angriff von 20 Geran-Drohnen entlang der Grenzen zu Russland und Belarus abwehren.

Die lettische Drohnenabwehr wird systematisch nachgerüstet. Auch mithilfe der Regierung in Kiew





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