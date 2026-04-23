Lesen im digitalen Zeitalter: Mehr Ablenkung, weniger Tiefe?

Eine Betrachtung der Auswirkungen von Smartphones auf unsere Lesegewohnheiten und die Entwicklung des Gehirns. Am Welttag des Buches wird die Frage gestellt, ob wir weniger lesen oder lediglich anders.

Verändert die zunehmende Nutzung von Smartphone s unsere Lesegewohnheiten? Lesen wir weniger, oder lediglich anders? Am Welttag des Buches, dem 23. April, ist es an der Zeit, diese Frage zu beleuchten.

Lesen ist eine fundamentale Fähigkeit, die Fantasie, Konzentration und komplexes Denken fördert. Doch diese Fähigkeit wird zunehmend durch die ständigen Ablenkungen der digitalen Welt beeinträchtigt. Die Österreichische Nationalbibliothek verzeichnete im Jahr 2025 24.008 neue Buchbestände, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 42.471 Büchern des Jahres 2004. Die Erfahrung, in einen Roman einzutauchen, wie Amor Towles’ "Ein Gentleman in Moskau", ist einzigartig.

Während Filme uns vorgefertigte Bilder liefern, ermöglicht uns das Lesen, unsere eigenen inneren Bilder zu erschaffen. Es ist ein geführtes Abenteuer im Kopf, das am besten ungestört und entspannt genossen werden sollte. Doch die Realität sieht oft anders aus: Wir verbringen immer mehr Zeit mit unseren Smartphones, was die Frage aufwirft, ob dies zu einem Rückgang des Lesens führt. Tatsächlich lesen wir, gemessen an der Menge an Text, die wir täglich über Smartphones konsumieren, möglicherweise sogar mehr als zuvor.

Sven Stollfuß, Professor für Medienwandel an der Universität Leipzig, betont jedoch, dass mehr Text nicht automatisch mehr Tiefe bedeutet. Die ständige Flut von Push-Nachrichten, geöffneten Apps und Werbeeinblendungen erschwert es, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Wir neigen dazu, Texte zu überfliegen (Skimming), wobei leichter verständliche Inhalte erzählerisch komplexeren vorgezogen werden. Dies hat Auswirkungen auf unsere Lesekompetenz und Lesesozialisation.

Das Lesen verändert die Struktur unseres Gehirns. Diese Kulturtechnik ist relativ jung, etwa 6.000 Jahre alt, und der Mensch musste sie erst erlernen. Beim Lesen bilden sich neue neuronale Schaltkreise, die Sehen, Sprache, Denken, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Emotionen miteinander verbinden. Konzentriertes Lesen aktiviert verschiedene Bereiche beider Gehirnhälften, wodurch wir das Gelesene mit unseren bisherigen Erfahrungen verknüpfen und kritisch analysieren können.

Im Idealfall führt dies zu neuen Gedanken, Fantasien und Einsichten. Studien zeigen jedoch, dass Smartphones das Belohnungssystem im Gehirn beeinflussen. Schnelle Dopamin-Kicks durch Likes, Nachrichten oder Spiele können dazu führen, dass Kinder weniger Freude an ruhigen Aktivitäten wie dem Lesen empfinden. Untersuchungen von US-Forschern haben ergeben, dass Kinder, die viel Zeit am Smartphone verbringen, weniger weiße Gehirnmasse entwickeln, was Lernprozesse erschweren kann.

Es ist daher entscheidend, ein Bewusstsein für die Auswirkungen der digitalen Welt auf unsere Lesegewohnheiten und die Entwicklung unseres Gehirns zu schaffen und Strategien zu entwickeln, um die positiven Aspekte des Lesens zu fördern





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