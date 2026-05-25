Leonore Gewessler positioniert die Grünen als Alternative für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz

Beim anstehenden Bundeskongress in Graz will die Grünen-Chefin Leonore Gewessler mit dem Motto 'Fairer statt schwerer' einen neuen Kurs setzen, die FPÖ bekämpfen und die Regierungsparteien scharf kritisieren.

Die Parteichefin der Grünen, Leonore Gewessler , bereitet sich derzeit intensiv auf den kommenden Bundeskongress ihrer Partei in Graz vor, bei dem sie ein klares Signal für soziale Gerechtigkeit setzen möchte.

Unter dem prägnanten Motto 'Fairer statt schwerer' beabsichtigt Gewessler, die Themen der sozialen Ausgeglichenheit und der Fairness in das Zentrum des politischen Diskurses zu rücken. In einem ausführlichen Gespräch mit der APA betonte sie, dass in weiten Teilen der Bevölkerung das Gefühl vorherrsche, die aktuelle Politik würde primär im Sinne der Superreichen gestaltet werden, während die Sorgen der einfachen Bürgerinnen und Bürger vernachlässigt würden.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, schlägt Gewessler konkrete Maßnahmen vor, die eine spürbare Entlastung und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen bedeuten würden. Dazu gehören insbesondere die Einführung einer Reichensteuer, eine offensive Strategie zur Bekämpfung der Teuerung sowie eine gezielte Preisbremse für den öffentlichen Personennahverkehr.

Zudem fordert sie ein Ende der privilegierten Dienstwagenregelung und eine deutliche Steigerung der Handlungsfreiheit für Frauen in der Gesellschaft. Seit ihrem Amtsantritt als Parteichefin vor einem Jahr habe es ihr wichtigstes Anliegen gewesen, den Menschen zuzuhören und jene Gruppen wahrzunehmen, die sich vom politischen Establishment im Stich gelassen fühlen. Ein zentraler Pfeiler ihrer Strategie ist der entschlossene Widerstand gegen eine mögliche Machtübernahme der FPÖ und insbesondere gegen die politische Richtung, die Herbert Kickl vorgibt.

Gewessler sieht die Grünen als den notwendigen Gegenpol zu einer Resignation, die sie den anderen Regierungsparteien, der ÖVP und der SPÖ, attestiert. Sie zeigt sich selbstbewusst in ihrem Bestreben, das Land nicht kampflos der FPÖ zu überlassen. Nach ihrer Analyse profitiere die FPÖ systematisch von einer allgemeinen Stimmung der Hoffnungslosigkeit; sie gewinne dann an Zustimmung, wenn die Menschen befürchten, dass das Land einen unaufhaltsamen Niedergang erleide.

Dem setzt Gewessler den festen Willen entgegen, für ein besseres und gerechteres Österreich zu kämpfen, anstatt lediglich den Verfall zu verwalten. Interessanterweise scheut sie sich nicht davor, auch potenzielle Partner wie die SPÖ zu kritisieren. So warf sie Andreas Babler vor, sich beim Eintritt in die Regierung vom Thema der Vermögenssteuer distanziert zu haben, und betonte, dass die SPÖ ihren Gerechtigkeitssinn nicht durch schonende Behandlung der Grünen zurückgewinne.

Auch gegenüber der ÖVP übt Gewessler scharfe Kritik, insbesondere im Bereich der Energie- und Familienpolitik. Sie fordert von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mehr Tempo bei der Umsetzung des Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Es sei inakzeptabel, dass die nationale Energiesicherheit von den ästhetischen Vorlieben einzelner Landeshauptmänner, etwa in Kärnten, abhängig gemacht werde, zumal sie diese ästhetischen Bedenken als irrig bezeichnet.

Ebenso kritisiert sie die Widersprüche in der Familienpolitik der ÖVP, wo Ministerin Claudia Bauer Frauen zwar zur Fortpflanzung aufrufe, es aber gleichzeitig an den notwendigen Infrastrukturen wie Kindergartenplätzen fehle. Parallel dazu warnt sie eindringlich vor der Vernachlässigung des Klimaschutzes. Die Eröffnung neuer Erdgasfelder, die massive Betonierung von Autobahnprojekten und die drastischen Kürzungen im Klimabudget seien Fehlentwicklungen, die künftige Generationen teuer bezahlen müssten.

Gewessler warnt vor einer Transformation Österreichs in ein Land der Parkplätze und Betonwüsten, falls der Bodenschutz weiterhin ignoriert werde. In Bezug auf die finanziellen Ausgaben ihrer eigenen Partei weist sie Vorwürfe zurück, die Grünen hätten durch zu hohe Ausgaben zur aktuellen Sparsituation beigetragen. Sie argumentiert, dass multiple Krisen bewältigt werden mussten und die Finanzverantwortung primär bei der ÖVP gelegen habe.

Die Investitionen in die Heizungsumstellung, Photovoltaik und Elektromobilität verteidigt sie als essenzielle Schritte zur Unabhängigkeit von unberechenbaren globalen Akteuren wie Donald Trump oder dem iranischen Regime. Für diese strategischen Weichenstellungen übernehme sie gerne die volle Verantwortung. Mit Blick auf die kommenden Wahlen, insbesondere die Gemeinderatswahl in Graz und die Landtagswahl in Oberösterreich 2027, sieht sie ihre Partei gut aufgestellt. In Graz zeige sich bereits, wie grüne Politik durch mehr Grünflächen und bessere Öffi-Anbindungen die Lebensqualität steigere.

Für Oberösterreich positioniere sie Stefan Kaineder als die echte Alternative zu Manfred Haimbuchner und der möglichen Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Insgesamt sieht Gewessler die Grünen vor einer historischen Aufgabe: Sie wollen die Alternative zu einer ÖVP sein, die im alten Denken verharre, und einer SPÖ, der es an frischen Ideen und Antrieb fehle





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