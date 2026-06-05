Leoniden wagen spektakuläres Ausdauer-Experiment mit neuem Musikvideo

Die Band Leoniden hat ein außergewöhnliches Musikvideo veröffentlicht, bei dem sie ihren neuen Song mehr als 50 Mal hintereinander live unter freiem Himmel performen. Das Video zeigt die fünf Musiker, die mit scheinbar unerschöpflicher Energie auf der Bühne stehen und dabei sogar mit Äxten hantieren. Die ungewöhnliche Inszenierung wird von einem fast zwei Meter großen Vorhängeschloss und mehreren Handäxten unterstützt, die im Laufe des Videos eine zentrale Rolle spielen.

Die Band Leoniden hat ein außergewöhnliches Musikvideo veröffentlicht, bei dem sie ihren neuen Song mehr als 50 Mal hintereinander live unter freiem Himmel performen. Das Video zeigt die fünf Musiker, die mit scheinbar unerschöpflicher Energie auf der Bühne stehen und dabei sogar mit Äxten hantieren.

Das Video ist Teil eines Ausdauer-Experiments, bei dem die Band ihre Fähigkeit zum Langzeit-Singen und -Tanzen testet. Die ungewöhnliche Inszenierung wird von einem fast zwei Meter großen Vorhängeschloss und mehreren Handäxten unterstützt, die im Laufe des Videos eine zentrale Rolle spielen. Mit dem XXL-Clip setzen Leoniden ein Zeichen gegen den schnellen Musik-Konsum der Streaming-Ära und fordern ihre Fans dazu auf, sich auf ein echtes Langzeit-Erlebnis einzulassen. Die Band hat bereits Erfolge gefeiert, wie z. B. das Erfolgsalbum





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