LEO und Lions Sammeltag in Vorarlberg: Gemeinsam gegen Armut

In 102 BILLA PLUS Märkten, 13 BILLA Märkten und 2 Sutterlüty-Standorten in Vorarlberg findet der jährliche LEO und Lions Sammeltag statt. Kunden können haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte für Bedürftige spenden.

Am Samstag findet in 102 BILLA PLUS Märkten, 13 BILLA Märkten und an 2 Sutterlüty-Standorten in Vorarlberg der jährliche LEO und Lions Sammeltag statt. Diese traditionsreiche Spendensammelaktion, die seit 2014 von den Kooperationspartnern organisiert und durchgeführt wird, ermöglicht es Kunden, zusätzlich zu ihrem regulären Einkauf haltbare Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukte für bedürftige Menschen zu erwerben und direkt an freiwillige Helfer der LEO und Lions Clubs zu spenden.

Die gesammelten Spenden werden anschließend an lokale Hilfseinrichtungen, Frauenhäuser, Heime und Sozialunterkünfte verteilt, um armutsgefährdete Menschen in der Region zu unterstützen. BILLA, BILLA PLUS, Sutterlüty, die LEO und Lions Clubs sowie die Kunden leisten durch diese Aktion einen wichtigen Beitrag zur Linderung der Not in Österreich. Die Durchführung des Sammeltags unterstreicht das soziale Engagement der beteiligten Unternehmen und das große Solidaritätsgefühl der Bevölkerung. Robert Nagele, Vorstandsmitglied von BILLA, betont die Bedeutung sozialer Verantwortung und die Sichtbarkeit des Zusammenhalts, die der Sammeltag jedes Jahr aufs Neue zeigt. Er und weitere Beteiligte, wie Mehtap Coban von BILLA und Karl Brewi, der Lions Clubs International Director, freuen sich auf die erneute Umsetzung des Sammeltags am 18. April 2026. Der Lions Club, ein weltweit agierendes Servicenetzwerk, widmet sich seit über 100 Jahren der Organisation und Durchführung sozialer Projekte. Sein Leitsatz 'We serve' spiegelt das Engagement für sozial benachteiligte, erkrankte und behinderte Menschen wider, sowie die Unterstützung bei Katastrophen und die Förderung von Kindern und Jugendlichen. In Österreich begann diese Tätigkeit 1952 mit der Gründung des ersten Clubs in Graz. Mittlerweile sind rund 250 Lions Clubs im ganzen Land aktiv. Der LEO Club, die Jugendorganisation des Lions Clubs, spielt eine wichtige Rolle, indem junge Menschen mit großem Engagement in Hilfsprojekten mitwirken und so die Werte des Lions Clubs weiterverbreiten. Diese Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Mitgliedern des Lions Clubs und den jungen Leuten des LEO Clubs gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung und die Weitergabe von Wissen und Erfahrung. Der Sammeltag stellt somit nicht nur eine Gelegenheit zur materiellen Unterstützung dar, sondern fördert auch das Bewusstsein für soziale Verantwortung und die Bedeutung des gemeinschaftlichen Handelns. Die breite Teilnahme von BILLA, BILLA PLUS und Sutterlüty unterstreicht das Engagement der Unternehmen für soziale Belange. Durch die Bereitstellung ihrer Märkte als Sammelstellen und die aktive Bewerbung der Aktion ermöglichen sie es ihren Kunden, sich auf einfache Weise an der Hilfe zu beteiligen. Die sorgfältige Auswahl der Spendenempfänger, wie lokale Hilfseinrichtungen, Frauenhäuser, Heime und Sozialunterkünfte, stellt sicher, dass die gesammelten Güter zielgerichtet an diejenigen gelangen, die sie am dringendsten benötigen. Die Transparenz und Effizienz der Organisation, die durch die Zusammenarbeit von LEO und Lions Clubs gewährleistet wird, schaffen Vertrauen und motivieren sowohl Spender als auch Helfer. Die jährliche Durchführung des Sammeltags zeigt, dass soziales Engagement kein kurzfristiges Phänomen ist, sondern ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie und des bürgerschaftlichen Engagements. Die fortlaufende Unterstützung von armutsgefährdeten Menschen in Österreich ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts in der Gesellschaft, und der LEO und Lions Sammeltag ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen und Bürger gemeinsam einen positiven Beitrag leisten können





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