Lenzing AG meldet Gewinnrückgang im ersten Quartal 2026 und forciert strategische Neuausrichtung

Der österreichische Faserproduzent Lenzing verzeichnet einen Rückgang von Gewinn und Umsatz, reagiert jedoch mit einer gezielten Reduktion unprofitabler Produktionslinien und einem Fokus auf margenstarke Segmente.

Die aktuelle finanzielle Situation des in Oberösterreich ansässigen Weltmarktführers im Bereich der Faserherstellung, der Lenzing AG, gestaltet sich im ersten Quartal des Jahres 2026 als äußerst anspruchsvoll.

Wie das Unternehmen am vergangenen Donnerstag offiziell bekannt gab, ist das Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal spürbar zurückgegangen. Während der Gewinn im ersten Quartal des Vorjahres noch bei 31,7 Millionen Euro gelegen hatte, sank dieser Wert nun auf 24 Millionen Euro. Dieser Rückgang ist Teil einer komplexen Phase, in der sich das Unternehmen derzeit in einer umfassenden strategischen Umstrukturierung befindet, um seine Wettbewerbsfähigkeit in einem volatilen globalen Marktumfeld langfristig zu sichern.

Besonders deutlich zeigt sich die negative Entwicklung beim Umsatz, der um 10,8 Prozent auf insgesamt 615,7 Millionen Euro geschrumpft ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig und spiegeln die allgemeine Marktdynamik wider. Zum einen führten niedrigere Zellstoffpreise zu geringeren Erlösen, zum anderen spielten reduzierte Faserverkaufsmengen sowie sinkende Verkaufspreise eine entscheidende Rolle. Interessanterweise betont die Unternehmensleitung in ihrer Aussendung, dass die Reduktion der Verkaufsmengen eine bewusste strategische Entscheidung war.

Im Rahmen der neu implementierten Unternehmensstrategie wurden gezielt weniger profitable Produktionslinien temporär heruntergefahren. Ziel dieses Vorgehens ist es, die operative Effizienz zu steigern und unnötige Verluste in Segmenten zu vermeiden, die derzeit keine ausreichende Rentabilität aufweisen. Ein weiterer Blick auf die operativen Kennzahlen verdeutlicht den Druck auf die Margen. Das EBITDA, also das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, sank von ursprünglich 156,1 Millionen Euro auf 116,3 Millionen Euro.

Parallel dazu reduzierte sich die entsprechende Marge von 22,6 Prozent auf 18,9 Prozent. Trotz dieser rückläufigen Trends gibt es jedoch einen positiven Aspekt: Der Free Cashflow konnte signifikant gesteigert werden und kletterte von 14,8 Millionen Euro auf 33.8 Millionen Euro. Diese Verbesserung ist primär auf ein strafferes Kostenmanagement und interne Sparmaßnahmen zurückzuführen, die dazu beitragen sollen, die Liquidität des Unternehmens zu stärken. Die Kostenstruktur bleibt jedoch eine Herausforderung.

Das Unternehmen berichtet von anhaltend hohen Ausgaben in den Bereichen Rohstoffe, Energie und Logistik. Zwar konnten diese Belastungen teilweise durch interne Optimierungsprozesse abgefedert werden, doch die externen Kostentreiber bleiben ein Risiko. Der Vorstand treibt daher das Umbauprogramm mit Hochdruck voran. Im Fokus stehen dabei die Generierung von mehr Profitabilität, die Erschließung neuer Märkte und die Gewinnung von Neukunden für die sogenannten Schlüsselprodukte.

Zudem soll ein verstärkter Fokus auf margenstarke Segmente dazu beitragen, die Umsatzentwicklung wieder zu stabilisieren und die Margen nachhaltig zu verbessern. Für das weitere Geschäftsjahr plant Lenzing, die Transformation weiter zu forcieren, um zusätzliche Kostenpotenziale zu heben sowie die Generierung von Umsatz und Margen zu optimieren. Eine konkrete Prognose für die kommenden Monate ist jedoch derzeit nicht möglich, da die globale Unsicherheit zu groß ist. Insbesondere die geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt werden als erhebliches Risiko eingestuft.

Dieser Konflikt hat bereits in der Vergangenheit zu steigenden Preisen für Energie und Rohstoffe beigetragen. Das Unternehmen befürchtet, dass diese Entwicklung zu höheren Inflationserwartungen und damit zu restriktiveren finanziellen Rahmenbedingungen führen wird, was die strategische Planung zusätzlich erschwert





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