Lenz Koppelstätter gibt Schreibtipps in Kastelruth

Der Südtiroler Krimiautor Lenz Koppelstätter veranstaltet Schreibworkshops in Kastelruth, bei denen er sein Wissen und seine Erfahrungen an angehende Autoren weitergibt. Der Artikel beschreibt die Anreise, die Atmosphäre und die Inhalte der Workshops.

Der Südtiroler Autor Lenz Koppelstätter , bekannt für seine spannenden Krimis um Kommissar Grauner , teilt sein Fachwissen nun in Schreibworkshop s in Kastelruth am Fuße der beeindruckenden Seiser Alm .

Diese Workshops sind nicht nur informativ, sondern auch inspirierend für angehende Autoren. Die Anreise nach Kastelruth, wie sie die Autorin erlebte, war bereits ein Abenteuer für sich – eine halsbrecherische Fahrt durch die Dolomiten mit einem Shuttlebusfahrer, der gleichzeitig telefonierte und andere Fahrzeuge überholte. Diese Erfahrung diente als Inspiration für den Beginn einer fiktiven Geschichte. Koppelstätters Krimiworkshops finden in Zusammenarbeit mit dem Design-Hotel Schgaguler statt, einem modernen Hotel im Herzen von Kastelruth, das von drei Geschwistern geführt wird.

Der Autor, der nach einer Karriere im Journalismus mit seinen Kommissar-Grauner-Romanen und später mit der Buchreihe um Gianna Pitti erfolgreich wurde, gibt den Teilnehmern Einblicke in seinen Schreibprozess. Er betont, dass er schon früh erkannte, dass das Schreiben seine Berufung ist und dass er nebenbei seinen ersten Roman begann, ohne große Erwartungen. Seine Offenheit und Ehrlichkeit machen das Schreiben für viele zugänglicher und weniger mysteriös. Er rät angehenden Autoren, Verlagen ein Exposé und die ersten Kapitel ihres Werkes vorzulegen.

Die Abende in Kastelruth sind geprägt von kulinarischen Genüssen und herzlichen Gesprächen mit den Hotelbesitzern, die mit Leidenschaft die regionale Küche und Weine präsentieren. Die Teilnehmer der Workshops sind begierig darauf, alles über Koppelstätters Arbeitsweise zu erfahren – von der Entwicklung der Charaktere über die Recherche bis hin zur Plotgestaltung. Er beschreibt das Schreiben als anstrengend, aber auch als befreiend und betont die große Freiheit, die dieser Beruf mit sich bringt.

Die Workshops versprechen, angehenden Autoren wertvolle Impulse und praktische Tipps für ihr eigenes Schreiben zu geben. Der nächste Tag beginnt mit der Fortsetzung der Schreibübungen in einem kleinen Seminarraum in der Nähe des Hotels, wo die Teilnehmer ihre eigenen Geschichten entwickeln und von Koppelstätters Expertise profitieren können. Die Kombination aus inspirierender Landschaft, kulinarischen Highlights und fachkundiger Anleitung macht diese Workshops zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Krimi- und Schreibbegeisterten





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