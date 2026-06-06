Lennart Karls WM-Aus nach Verletzung: Nagelsmann nominiert Ouedraogo nach

Verletzungsschock für die deutsche Nationalmannschaft: Lennart Karl erleidet einen Muskelbündelriss und verpasst die WM. Trainer Julian Nagelsmann reagiert umgehend und beruft Assan Ouedraogo nach. Die Mannschaft zeigt sich betroffen.

Bei der Verabschiedung im Mannschaftskreis flossen Tränen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und alle Nationalspieler trafen sich in ihrem Hotel Waldorf Astoria in Chicago, um Lennart Karl vor seiner Abreise Trost zu spenden.

"Er war extrem traurig", berichtete DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Anschließend trat der am Boden zerstörte Karl die schmerzhafte Heimreise an.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", schrieb der 18-Jährige nach seinem WM-Aus auf Instagram, "aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. " Sein kometenhafter Aufstieg wird auf der WM-Bühne vorerst nicht fortgesetzt. Beim Abschlusstraining der Generalprobe gegen die USA erlitt der Shootingstar des FC Bayern München einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel. Der Traum von seiner ersten WM platzte brutal.

Er habe alles dafür getan, fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt, schrieb Karl weiter. Seine Teamkollegen und Nagelsmann litten mit dem Offensiv-Dribbler.

"Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny", sagte der Bundestrainer und ergänzte: "Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst.

" Dass Karl noch jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei nur ein kleiner Trost. Man hätte den Aufsteiger der vergangenen Saison sehr gerne im Team gehabt. Nagelsmann muss den Blick nach vorne richten - und tat das bereits. Er nominierte umgehend den Leipziger Assan Ouedraogo nach, der aus seinem Urlaub in Spanien direkt ins Turnier-Quartier nach Winston-Salem reisen wird.

"Mit Assan Ouedraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", sagte Nagelsmann. Ouédraogo absolvierte sein bisher einziges Länderspiel gegen die Slowakei im November und erzielte dabei ein Tor. Danach wurde der 20-Jährige von zwei Knieverletzungen gestoppt und gab erst Anfang April sein Comeback bei RB Leipzig.

Doch jetzt sprang er nachträglich auf den WM-Zug auf - zum Leidwesen von Lennart Karl





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