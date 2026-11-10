Leistungseinbruch bei iKM PLUS: Wiederkehr warnt vor Rückgang in Mathe und Deutsch

Laut dem neuesten iKM PLUS Bericht sind die Leistungen in Mathe und Deutsch gesunken. Bildungsminister Wiederkehr mahnt sofortige Maßnahmen an.

Die Ergebnisse der individuellen Kompetenzmessung iKM PLUS offenbaren einen besorgniserregenden Trend in der österreichischen Bildung: In den Fächern Mathematik und Deutsch haben Schülerinnen und Schüler nach acht Schuljahren signifikante Defizite aufgewiesen. Besonders alarmierend ist, dass im Zeitraum von 2023 bis 2025 lediglich 27 Prozent der Jugendlichen die festgelegten Bildungsstandards in beiden Kernfächern gleichzeitig erreichten. Dieser Rückgang hat Bildungsminister Wiederkehr veranlasst, dringendes Handeln einzufordern, um die Qualität der schulischen Bildung wieder zu stabilisieren.

Der am Dienstag vorgestellte Ergebnisbericht des Instituts des Bundes für die Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) zeigt, dass sich der seit 2009 beobachtete positive Trend in den Bereichen Deutsch und Mathematik vorerst gestoppt hat. Während die Ergebnisse der letzten Überprüfung noch bergauf zeigten, verzeichnete das IQS nun einen deutlichen Mittelwertsverfall. Nur im Fach Englisch bleibt der Aufwärtstrend erhalten, was diese Disziplin zu einem isolierten Erfolgsgebiet在当前 macht.

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Mathe und Deutsch zeigen klare Defizite

In Mathematik ist der Anteil jener Jugendlichen, die nach acht Schuljahren die geforderten Standards erreichen oder sogar übertreffen, auf 40 Prozent gesunken. Gleichzeitig gaben mehr Schüler an, die Lernziele nicht erreicht zu haben, als noch bei der letzten Bildungsstandard-Überprüfung im Jahr 2017, wo dieser Anteil bei 23 Prozent lag. Etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmer schaffte es nur, Routineaufgaben zu lösen, was bedeutet, dass die Standards lediglich teilweise erfüllt wurden.

Ähnlich sieht die Lage in Deutsch aus, wo diesmal nur noch 41 Prozent die Standards mindestens erreichten. 21 Prozent scheiterten an den Anforderungen völlig, während 38 Prozent nur kurze und wenig komplexe Texte verstehen konnten. Besonders drastisch ist der Rückgang bei den Spitzenschülern: Der Anteil jener, die die Standards in Deutsch übertreffen, hat sich auf zwei Prozent halbiert, während er in Mathe auf nur noch ein Prozent gefallen ist.

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Einflüsse von Pandemie und Demografie

Laut den Studienautorinnen und -autoren des IQS müssen bei der Interpretation dieser Daten mehrere komplexe Faktoren berücksichtigt werden. Seit 2009 hat sich die Zusammensetzung der Schülerpopulation an Österreichs Schulen erheblich verändert, da deutlich mehr Jugendliche mit einer anderen Erstsprache als Deutsch die Bildungseinrichtungen besuchen. Diese Gruppe schneidet im Durchschnitt schlechter ab und drückt somit das Gesamtergebnis nach unten.

Gleichzeitig leben heute mehr Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss in Österreich, was tendenziell bessere schulische Ergebnisse erwarten ließe. Zudem waren alle getesteten knapp 243.000 Jugendlichen von den Schulschließungen während der Coronapandemie betroffen. Die langfristigen Auswirkungen dieser Unterbrechungen auf die Lernentwicklung sind jedoch noch nicht vollständig geklärt und bilden eine unsichere Variable in der aktuellen Datenlage.

Englisch als einzige positive Ausnahme

Die Resultate im Fach Englisch fallen im iKM-PLUS-Bericht klar aus der Reihe. Im Vergleich zur letzten Überprüfung aus dem Jahr 2019 haben die Jugendlichen hier nochmals deutlich besser abgeschnitten. 99 Prozent erreichten beim Lese- und Hörverstehen zumindest Grundkenntnisse auf dem Referenzniveau A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Immerhin 58 Prozent der Testpersonen verfügten bereits über fortgeschrittene Kenntnisse auf Niveau B1 oder darüber.

In Englisch erreichen neun von zehn Schüler die Standards und können sich in einfachen Alltagssituationen gut verständigen. Das IQS führt diese durchwegs guten Ergebnisse jedoch weniger auf den Schulunterricht zurück, sondern primär auf den gestiegenen Konsum englischsprachiger Medien. Da Englisch in Schule, Beruf und Ausbildung stetig an Bedeutung gewinnt, empfiehlt das IQS, das angestrebte Zielniveau zukünftig anzuheben.

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Sozioökonomische Unterschiede bleiben groß

Englisch ist derzeit der einzige Testbereich, in dem die Leistungen kaum Unterschiede nach Erstsprache oder sozialer Herkunft aufweisen. In Mathematik und beim Lesen zeigt sich hingegen das aus vielen nationalen und internationalen Studien bekannte Bild fort: Jugendliche mit einer anderen Erstsprache als Deutsch erreichen oder übertreffen die Standards deutlich seltener. Während unter ihnen nur 12 Prozent sowohl in Lesen als auch in Mathe die Standards zumindest erreicht haben, war es unter Schülern mit deutscher Erstsprache ein Drittel.

Im Lesen hinken Schüler mit nicht-deutscher Erstsprache ihren Klassenkollegen mit deutscher Erstsprache im Mittel eineinhalb Jahre hinterher. Ein Teil dieser Unterschiede lässt sich dadurch erklären, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Schnitt einen niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund haben. Dieser Faktor übt weiterhin den größten Einfluss auf die schulischen Resultate aus und bleibt eine zentrale Herausforderung für das Bildungssystem.