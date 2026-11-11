Leistungsabfall an österreichischen Schulen: iKM plus Bericht zeigt weitreichende Schwächen

Der neue iKM plus Bericht offenbart große Defizite in Mathematik, Lesen und Schreiben, während Englisch stark besser abschneidet. Ursachen: Mobilität, Pandemie und Migration. Der Bildungsminister plant Maßnahmen zur Verbesserung.

Der jüngste iKM plus Bericht von der Kompetenzmessung an AHS und Mittelschulen zeigt, dass die Lernleistung an österreichischen Schulen stark abnimmt. Besonders alarmierend sind die Ergebnisse in der achten Schulstufe, wo Jugendliche massive Schwächen aufweisen.

Schwächen in Kernfächern entscheidend

Gemäß dem Ergebnisreport erreicht lediglich 41 % der Schülerinnen und Schüler die Standards im Lesen, während die Mathematik noch schlechter abschneidet. Nur 54 % erzielen ausreichende Leistungen im Schreiben. Im Bereich Zuhören sind 79 % die Zielsetzungen noch nicht erreicht.

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Die stark verzeichneten Schwächen im mathematischen Denken sind besonders besorgniserregend, da sie die Basis für komplexe Problemlösungen bilden.

Englisch dagegen stark

Die Daten zeigen einen starken Kontrast: 99 % der Lernenden verfügen über grundlegende rezeptive Englischkenntnisse, etwa 60 % erreichen ein fortgeschrittenes Niveau. Bei schriftlichen Aufgaben liegen die Zahlen bei 90 % mit zumindest Grundkompetenzen.

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Experten führen die hohe Erfolgsquote im Englischen in den letzten Jahren zum häufigeren Konsum englischsprachiger Medien, weniger zum Bildungssystem selbst.

Minister setzt Ursachen fest

Der Bildungsminister hat drei Hauptfaktoren genannt: vermehrte Handy‑ und Bildschirmnutzung, die Folgen der Corona‑Pandemie und die Zunahme von Migrationshintergrund in den Schulen.

Er argumentiert, dass Smartphones die Konzentration und Leseleistung beeinträchtigen. Gleichzeitig steigert der wachsende Anteil von Kindern ohne deutschsprachigen Erst‑Sprache die Ergebnisunterschiede, so Wiederkehr.

Maßnahmen zur Verbesserung

Als Gegenmaßnahme kündigt der Minister ein zweites vertragliches Kindergartenjahr und Schulversuche mit einer sechjährigen Volksschule an, um den Schulstart zu verlängern.

Ferner bewertet Bildungsforscher Mario Steiner von IHS die fehlenden Grundkompetenzen als kritischen Faktor, besonders bei Fachkräftemangel. Er warnt vor fehlenden Arbeitsbeteiligungen und geringeren Verdienstmöglichkeiten für betroffene Jugendliche.

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Steiner weist darauf hin, dass Migration einen signifikanten Einfluss auf den Anteil der Schüler mit mangelnder Deutsch‑ und Mathematikkenntnisse hat. Gleichzeitig betont er, dass die betroffenen Gruppen sehr heterogen sind.

Die Pandemie, die zu längeren Schulschließungen führte, hat zwar Einfluss genommen, doch zeigt die Analyse die fundamentale Rolle des Unterrichts.

Sozioökonomische Faktoren wirken sich ebenfalls aus: Lernfortschritte werden stark vom Elternhaus beeinflusst. Wohlhabende Familien können Kinder zu Hause besser unterstützen, was zu sozialen Leistungsunterschieden führt.

Ein möglicher Lösungsansatz sieht Steiner in der Ganztagsschule, um Lerneinheiten mehr in den schulischen Rahmen zu verlagern.