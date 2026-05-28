Leistbarkeit von Eigenheimen in Österreich sinkt weiter

Der Traum vom Eigenheim wird in Österreich für viele unerschwinglich. Steigende Preise und strengere Kredite erschweren den Erwerb. Der Leistbarkeitsindex zeigt regionale Unterschiede auf.

Die eigenen vier Wände stehen bei den Österreich ern hoch im Kurs. Doch die Leistbarkeit eines Einfamilienhauses ist in den vergangenen Jahren trotz gestiegener Einkommen weiter gesunken.

Welche Bezirke dennoch erschwinglich sind und welchen Spielraum es bei der Finanzierbarkeit gibt, zeigt der aktuelle Leistbarkeitsindex. Der Traum vom Eigenheim ist in Österreich für viele deutlich schwerer erreichbar geworden. Steigende Grundstückspreise, höhere Baukosten und strengere Kreditvergaberichtlinien haben die Hürden erhöht. Während die Einkommen moderat gestiegen sind, sind die Immobilienpreise überproportional gewachsen.

Besonders in Ballungszentren wie Wien, Salzburg oder Innsbruck ist ein Eigenheim für Durchschnittsverdiener kaum noch finanzierbar. Eine Analyse des Leistbarkeitsindex zeigt, dass selbst Haushalte mit zwei mittleren Einkommen in vielen Bezirken Schwierigkeiten haben, ein Einfamilienhaus zu erwerben. Der Index berücksichtigt Faktoren wie Kaufpreis, Eigenkapital, Finanzierungskosten und monatliche Belastung. In ländlichen Regionen wie dem Waldviertel, der Obersteiermark oder Teilen Kärntens sind die Preise hingegen moderater, sodass der Traum vom Haus dort noch realisierbar ist.

Doch auch hier steigen die Preise, und die Konkurrenz um erschwingliche Objekte nimmt zu. Ein weiterer Aspekt ist der Spielraum bei der Finanzierbarkeit: Niedrige Zinsen haben in den letzten Jahren die Kreditkosten gesenkt, aber die strengeren Auflagen der Banken verlangen ein höheres Eigenkapital und geringere monatliche Raten. Die Politik steht vor der Herausforderung, leistbares Wohnen zu fördern. Diskutiert werden Maßnahmen wie die Senkung der Grunderwerbsteuer, die Bereitstellung von günstigem Bauland und die Förderung von alternativen Bauweisen.

Auch das Modell des geförderten Wohnbaus könnte ausgeweitet werden. Trotz aller Bemühungen bleibt der Eigenheimerwerb für viele eine Illusion. Experten raten, die Finanzierung realistisch zu planen und auch Nebenkosten wie Instandhaltung und Energiekosten einzubeziehen. Der Leistbarkeitsindex bietet eine Orientierung, aber letztlich hängt die Entscheidung von individuellen Faktoren ab.

Für junge Familien bedeutet dies oft: weiter sparen, flexibel sein oder alternative Wohnformen in Betracht ziehen. Der Trend zu kleineren Häusern oder Wohnungen in Stadtnähe könnte eine Lösung sein. Die Diskussion über leistbares Wohnen wird Österreich noch lange beschäftigen





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