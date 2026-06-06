Leihmutterschaftsverbot in Österreich umgangen? Ukrainische Angebote wird trotzdem im Netz beworben

Trotz des gesetzlichen Verbots von Leihmutterschaft in Österreich werden Anbieter aus der Ukraine auf Social-Media-Plattformen aktiv und werben mit umfassenden Dienstleistungen an. Recherchen zeigen, dass auch heimische Paare diese in Anspruch nehmen, was Fragen zur Wirksamkeit nationaler Regelungen im globalen Online-Markt aufwirft.

Obwohl die Leihmutterschaft in Österreich gesetzlich verboten ist, werden weiterhin Angebote aus der Ukraine aktiv beworben, wie aktuelle Recherchen zeigen. Insbesondere auf einer bekannten Social-Media-Plattform präsentieren Vermittler ihre Dienstleistungen und begleiten Interessierte durch den gesamten Prozess.

Die Werbung umfasst Videos, Erfahrungsberichte und detaillierte Informationen zum Ablauf - von der künstlichen Befruchtung bis zur rechtlichen Übergabe des Kindes nach der Geburt. Diese Entwicklung wirft grundsätzliche Fragen zur Wirksamkeit nationaler Verbote in einem grenzüberschreitenden digitalen Raum auf. Während in Österreich das Fortpflanzungsmedizingesetz klare Regelungen enthält, die aus ethischen und rechtlichen Gründen die Leihmutterschaft untersagen, scheinen diese Beschränkungen im internationalen Online-Markt kaum zu greifen.

Kritiker warnen bereits seit Jahren vor der Kommerzialisierung von Schwangerschaften und der möglichen Ausbeutung von Frauen in finanziell schwierigen Situationen. Die Tatsache, dass heimische Paare dennoch auf diese ausländischen Angebote zurückgreifen, unterstreicht die Spannung zwischen nationaler Rechtsordnung und globaler Zugänglichkeit. Besonders brisant ist die Berichterstattung über Videos, in denen österreichische Eltern mit ihrem Baby aus der Ukraine und einer Geburtsurkunde zu sehen sind. Dies verdeutlicht, dass der illegale Weg für einige trotz der gesetzlichen Hindernisse praktiziert wird.

Die Debatte dreht sich daher nicht nur um moralische Aspekte, sondern auch um die regulatorischen Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Wie können Staaten ihre gesetzlichen Standards durchsetzen, wenn Dienstleistungen über Plattformen mit internationaler Reichweite beworben werden? Die





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