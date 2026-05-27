Leichenfund in der Rosanna: Rätsel um toten Mann am Arlberg

Eine Passantin entdeckte die Leiche eines Mannes im Fluss Rosanna bei Pettneu. Polizei und Wasserrettung waren im Einsatz. Identität und Todesursache sind noch unklar. Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an.

Ein schockierender Fund erschütterte am Mittwochvormittag die Gemeinde Pettneu am Arlberg im Tiroler Oberland. Eine Passantin entdeckte gegen 10 Uhr im eiskalten Wasser der Rosanna einen leblosen Körper.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Wasserrettung Landeck und der Freiwilligen Feuerwehr Pettneu rückten sofort aus und bargen die Leiche unter schwierigen Bedingungen aus dem reißenden Gebirgsfluss. Die Rosanna, ein wilder Nebenfluss des Inn, ist bekannt für ihre kalten Temperaturen und starke Strömung, was die Bergung zu einer gefährlichen Aufgabe machte. Die Polizei sperrte den Uferbereich weiträumig ab, während die Helfer mit einem Schlauchboot die Leiche aus dem Wasser zogen. Über die Identität des Toten herrscht noch völlige Unklarheit.

Der Mann trug keine Ausweispapiere bei sich, und auch seine Kleidung gab keine Hinweise auf seine Herkunft. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Erwachsenen handelt, aber Alter und Nationalität sind noch Gegenstand der Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat umgehend eine Obduktion angeordnet, um die Todesursache zu klären. Erste Vermutungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Mann möglicherweise ertrunken ist, aber auch ein Gewaltverbrechen oder ein Unfall werden nicht ausgeschlossen.

Die Leiche wurde in die Rechtsmedizin nach Innsbruck gebracht, wo die Obduktion noch am selben Tag durchgeführt werden sollte. Die Beamten hoffen, durch die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung und mögliche DNA-Analysen die Identität des Unbekannten schnell feststellen zu können. Der Fundort liegt in der Nähe des Wanderwegs entlang der Rosanna, der bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt ist. Im Sommer ist die Gegend ein Paradies für Wanderer und Radfahrer, im Winter hingegen locken die nahen Skigebiete am Arlberg.

Die Polizei prüft nun, ob der Tote möglicherweise im Zusammenhang mit einer Vermisstenmeldung steht. Bislang gibt es jedoch keine konkreten Hinweise.

Zudem wird die Umgebung nach weiteren Spuren abgesucht, und die Beamten befragen Anwohner und mögliche Zeugen. Die Gemeinde Pettneu liegt im Bezirk Landeck und ist ein typisches Tiroler Dorf mit rund 500 Einwohnern. Der Vorfall hat die Bewohner schockiert, denn solche Ereignisse sind in der beschaulichen Region äußerst selten. Bürgermeister Manfred Kofranek äußerte sich betroffen und sprach den Angehörigen des Verstorbenen sein Mitgefühl aus, sobald diese identifiziert sind.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei verdächtigen Beobachtungen oder Hinweisen sofort die nächste Dienststelle zu kontaktieren. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, und die Behörden bitten um Geduld, bis die genauen Umstände des Todesfalls geklärt sind. Der Fall erinnert an ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit, bei denen Menschen in Gebirgsflüssen ums Leben kamen, oft durch Unfälle beim Baden oder durch Unterschätzung der Strömung.

Die Rosanna führt derzeit aufgrund der Schneeschmelze Hochwasser und ist extrem kalt, was die Gefahr von Unterkühlung erhöht. Ob der Tote aus eigener Kraft oder durch fremde Einwirkung ins Wasser gelangte, bleibt abzuwarten. Die Polizei wird die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen





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