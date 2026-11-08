Leiche von Lisa (13) in Altglietzen gefunden

In Altglietzen wurde die Leiche der vermissten Lisa (13) entdeckt. Ein schwer verletzter Mann gilt als Tatverdächtiger. Die Polizei ermittelt wegen Kapitalverbrechen.

Die Leiche der 13-jährigen Lisa aus Berlin wurde in einem unbewohnten Haus in Altglietzen gefunden. Dieser Fund erfolgte rein zufällig und nicht durch gezielte Suchaktionen der Polizei. Die 13-Jährige war seit Dienstag verschwunden und hatte ihre Schule nie erreicht. Ihr Handy war bereits zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet.

Fundort und Tatverdächtiger

Der Wohnort der vermissten Schülerin befindet sich 50 Kilometer von Altglietzen entfernt. In der Nähe der polnischen Grenze lag die Leiche in einem leerstehenden Gebäude. Neben dem Körper der Jugendlichen fanden die Beamten auch einen schwer verletzten Mann vor. Dieser unbekannte Mann gilt derzeit als Haupttatverdächtiger in der Sache. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, um medizinisch versorgt zu werden.

Also read Sauna-Sex im Forsthaus: Geri & Lisa sorgen für Eklat

Ermittlungen und Verdachtsmomente

Die Polizei ging schnell von einem Verbrechen aus. Die Mordkommission und das Landeskriminalamt Berlin ermitteln wegen Verdachts auf Kapitalverbrechen. Dazu zählen Mord, Totschlag oder schwere Sexualdelikte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige sich seine Verletzungen selbst zugefügt hat. Die Identität des Mannes ist bisher noch nicht geklärt. Es bleibt offen, in welchem Verhältnis er zu Lisa stand.

Zufall und Zeugenberichte

Der Fund des Mädchens war ein reiner Zufall. Das Haus war unbewohnt und sollte eigentlich besichtigt werden. Der Besitzer hatte die Polizei alarmiert, weil die Tür offen stand. Ein möglicher Käufer stand kurz vor einem Besichtigungstermin. Eine Anrainerin berichtete gegenüber einer Tageszeitung, dass am Tag des Verschwindens ein goldfarbener Kombi vor dem Haus geparkt war. Ein Tag später war das Fahrzeug verschwunden.

Advertisement

Weitere Umstände und Prognose

Nach Angaben von Anwohnern waren Hilferufe aus der Gegend zu hören. Dies könnte auf den Moment der Tat hindeuten. Wie schwer die Verletzungen des Tatverdächtigen sind, bleibt abzuwarten. Die Frage, ob der Mann seine Verletzungen überleben wird, ist aktuell noch nicht beantwortet. Die Polizei untersucht weiterhin alle Spuren am Fundort. Das Landeskriminalamt unterstützt die lokale Mordkommission bei der Aufklärung.

Zukünftige Schritte der Fahnder

Die Fahnder konzentrieren sich nun auf die Klärung der Tathergänge. Es ist unklar, wie Lisa das Haus erreicht hat. Die Polizei schließt keine Tatorte aus, auch wenn der Fundort bisher isoliert scheint. Alle Hinweise werden systematisch geprüft. Der Fall bleibt hochrelevant für die Bevölkerung in Berlin.