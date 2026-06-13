Lehrerin in ober�sterreichischer Schule von Ex-Freund get�tet

In einem Schulgeb�ude in Taufkirchen an der Pram wurde eine 28-j�hrige Lehrerin von ihrem Ex-Freund get�tet. Der 29-j�hrige T�ter nahm sich nach der Flucht das Leben. Die comunidade und die Schule stehen unter Schock.

In der ober�sterreichischen Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Sch�rding, ereignete sich am sp�ten Freitagnachmittag eine schwere Gewalttat in den R�umlichkeiten der �rtlichen Mittelschule. Nach ersten Ermittlungen und �bereinstimmenden Medienberichten wurde eine 28-j�hrige Lehrerin in der Schulbibliothek von ihrem 29-j�hrigen Ex-Freund , ebenfalls Lehrk�rper an derselben Schule, get�tet.

Die Frau wurde am fr�hen Abend von Angeh�rigen im Geb�ude tot aufgefunden. Der mutma�liche T�ter fl�chtete mit dem Auto vom Tatort, kam jedoch kurz darauf von der Stra�e ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Er erlag sp�ter an den Folgen des Unfalls, was als Suizid gewertet wird. Die genauen Hintergr�nde der Tat, insbesondere die Dynamik der vorangegangenen Trennung, sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Die Tat hat in der kleinen Gemeinde und am Schulstandort f�r gro�es Entsetzen und Trauer gesorgt. Das Geb�ude der Schule wurde zum Tatort, was f�r die Sch�ler, das Lehrpersonal und die Eltern eine zutiefst belastende Situation darstellt. Kriseninterventionsteams sind im Einsatz, um alle Beteiligten psychologisch zu unterst�tzen. Der Fall wirft auch Fragen zur Pr�vention von Gewalt im pers�nlichen Umfeld und zum Schutz von Betroffenen auf.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Angaben zum Hergang oder zu fr�heren Auseinandersetzungen zwischen dem T�ter und dem Opfer machen k�nnen. Die Ermittlungen konzentrieren sich neben der Aufkl�rung des genauen Tathergangs auch auf die Sicherung von Beweismitteln und die Rekonstruktion der Ereignisse vom sp�ten Nachmittag bis zum n�chtlichen Unfall. Die Schulbeh�rden haben angek�ndigt, nach den Ermittlungen �ber weitere Schritte, wie m�glicherweise den Umgang mit dem Verlust zweier Lehrkr�fte und die Trauerbew�ltigung in der Sch�lerschaft, zu beraten.

Die Katastrophe l�sst die Gemeinschaft nachdenklich zur�ck und unterstreicht die Tragweite von h�uslicher Gewalt, die oft im Verborgenen bleibt, bis sie in einer solchen Eskalation m�ndet





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