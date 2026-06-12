Lehrer tötet Ex‑Freundin in Schulbibliothek von Taufkirchen und begeht danach Suizid

Ein 29‑jähriger Lehrer ermordete seine 28‑jährige Ex‑Freundin, ebenfalls Lehrerin, in der Schulbibliothek von Taufkirchen an der Pram. Anschließend flüchtete er, kam mit dem Auto gegen einen Baum und beging Selbstmord. Die Tat löst Diskussion über Gewalt in Beziehungen aus.

In Taufkirchen an der Pram, einem kleinen Ort im Bezirk Schärding, kam es am Freitagabend zu einem tragischen Vorfall, der das gesamte Dorf erschüttert hat.

Ein 29‑jähriger Lehrer, dessen Name von den Ermittlungsbehörden noch nicht veröffentlicht wurde, soll seine 28‑jährige Ex‑Freundin, ebenfalls Lehrerin, in der Schulbibliothek erstochen haben. Die Tat ereignete sich gegen Mittag, als die beiden noch im Unterricht tätig waren. Nachdem die junge Frau nicht nach Hause zurückgekehrt war, machten sich ihre Angehörigen und Kolleginnen Sorgen und begaben sich gemeinsam mit der Polizei auf die Suche. In der Bibliothek der örtlichen Grundschule wurde schließlich die Leiche der 28‑jährigen Frau entdeckt.

Sie wies mehrere Stichwunden auf, die auf ein gewaltsames Vorgehen hindeuteten. Die Ermittler bestätigten, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter eine langjährige, aber bereits zerbrochene Beziehung geführt hatten, was den Verdacht erhärtete, dass es sich um ein Partnergewalt‑Verbrechen handelte. Nach der Tat floh der 29‑jährige Lehrer mit einem Fahrzeug aus dem Ort. Die Polizeibeamten verfolgten die Spuren bis zu einer abgelegenen Straße, wo das Fahrzeug des Verdächtigen gegen einen Baum prallte.

In dem verunfallten Wagen fand die Einsatzkraft schließlich die Leiche des Mannes. Die forensische Untersuchung ergab mehrere Schusswunden am Kopf, die eindeutig auf Suizid hindeuteten. Die Polizei schloss daher den Fall als Terrorakte mit anschließender Selbsttötung. Zwar blieb das genaue Motiv zunächst unklar, aber die enge Beziehung zwischen den beiden Lehrkräften und die Tatsache, dass die Tat in der Schulbibliothek stattfand, lassen darauf schließen, dass ein persönlicher Streit und die Trennung der Beziehung die entscheidenden Auslöser waren.

Die Gemeinde Taufkirchen zeigte sich tief bestürzt und kündigte an, psychologische Unterstützung für Schülerinnen, Lehrkräfte und Angehörige bereitzustellen. Der Schulleiter der betroffenen Grundschule erklärte, dass die Schule für einige Tage geschlossen werden müsse, um den Opfern und ihren Familien Raum für Trauer zu geben. Gleichzeitig rief die örtliche Polizeidienststelle zu mehr Sensibilisierung im Umgang mit Beziehungskonflikten und Gewaltprävention auf.

Fachleute betonten, dass Gewalt in Partnerschaften - insbesondere in Form von Femiziden - nach wie vor ein ernstes gesellschaftliches Problem darstelle, das durch gezielte Aufklärungsarbeit, schnelle Hilfe bei Gefahrensituationen und robuste Unterstützungssysteme bekämpft werden müsse. Die Ermittlungen zur genauen Tatablauf und zum Hintergrund der Beziehung werden nun von den Kriminalpolizisten weitergeführt, während die Gemeinde über Trauerfeiern und Gedenkveranstaltungen nachdenkt, um den Opfern ein würdevolles Andenken zu sichern





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