LEGO bringt Shrek zum Leben: Neue Sets feiern 25 Jahre Kult-Oger

LEGO und DreamWorks feiern 25 Jahre Shrek mit der Veröffentlichung neuer LEGO Sets, die ikonische Charaktere und Szenen aus den Filmen nachbilden. Die Sets richten sich an verschiedene Altersgruppen und bieten eine kreative Möglichkeit, die Welt von Shrek zu erleben.

LEGO und DreamWorks feiern 25 Jahre Shrek mit einer brandneuen Produktlinie, die Fans der beliebten Animationsreihe begeistern wird. Zum ersten Mal in der Geschichte von LEGO werden Sets zu Shrek veröffentlicht, die ikonische Momente, Charaktere und Schauplätze aus den Filmen nachbilden.

Diese lang erwartete Kollaboration bringt den grünen Oger, seinen treuen Esel und den charmanten Gestiefelten Kater in die Welt der LEGO Steine. Die Sets sind so konzipiert, dass sie sowohl erfahrene LEGO Baumeister als auch jüngere Fans ansprechen und bieten eine kreative Möglichkeit, die magische Welt von 'Shrek' zu erleben und eigene Geschichten zu erschaffen.

Das Herzstück der Kollektion ist das Set 'LEGO Shrek: Shrek, Esel & Der Gestiefelte Kater', ein umfangreiches Modell mit 1.403 Teilen, das sich an Erwachsene ab 18 Jahren richtet. Dieses Set ist eine detailgetreue Nachbildung von Shreks Sumpflandschaft, komplett mit einer Vielzahl an liebevoll gestalteten Elementen, die Fans der Filme sofort erkennen werden. Dazu gehören ein 'Vorsicht Oger!

'-Schild, eine Zwiebel, Sonnenblumen und andere Anspielungen auf die humorvollen und fantasievollen Szenen aus den 'Shrek'-Filmen. Die baubaren Figuren von Shrek und Esel sind beeindruckend detailliert und fangen die Persönlichkeit der Charaktere perfekt ein. Als besonderes Highlight ist der Gestiefelte Kater als Minifigur enthalten, der die Sammlung vervollständigt. Ein spielerisches Element sorgt für zusätzliche Spannung, da sich im Bauch von Shrek versteckte Überraschungen befinden, die es zu entdecken gilt.

Dieses Set ist nicht nur ein tolles Bauprojekt, sondern auch ein beeindruckendes Sammlerstück, das die Freude an der 'Shrek'-Reihe widerspiegelt. Der Preis für dieses Set beträgt 119,99 Euro und es ist ab dem 1. Juni 2026 erhältlich. Für jüngere Fans ab 10 Jahren gibt es das Set 'LEGO BrickHeadz: Die Figuren Shrek, Donkey & Gingy'.

Dieses Set besteht aus 259 Teilen und bietet eine vereinfachte, aber dennoch charmante Möglichkeit, die beliebten Charaktere nachzubauen. Die Figuren sind im typischen BrickHeadz-Stil mit kantigen Köpfen gestaltet und fangen die unverwechselbaren Merkmale von Shrek, Esel und dem Lebkuchenmännchen Gingy ein. Auch hier spielt der Sumpf eine Rolle, beispielsweise durch ein kleines 'Vorsicht Oger!

'-Schild, das als Ergänzung dient. Dieses Set ist eine großartige Möglichkeit für Kinder, ihre Kreativität zu entfalten und ihre Lieblingscharaktere in einer neuen Form zu erleben. Es ist zudem ein erschwingliches Geschenk, das die Freude an der 'Shrek'-Reihe vermittelt. Der Preis für dieses Set beträgt 24,99 Euro und es ist ebenfalls ab dem 1.

Juni 2026 erhältlich. Raquel Ojeda, Creative Lead bei LEGO, betont, dass Shrek Werte wie Freundschaft, Fantasie und Humor verkörpert, die perfekt zum Baukonzept von LEGO passen. Sie kündigt an, dass dies erst der Anfang der Zusammenarbeit zwischen LEGO und DreamWorks ist und dass in Zukunft weitere spannende Projekte geplant sind.

Rafa Macias, Global Commercial Officer von Universal Products & Experiences, hebt hervor, dass die LEGO Shrek Sets 'Weit Weit Weg' mit neuen Ideen und Geschichten zum Leben erwecken und gleichzeitig das Vermächtnis der Filmreihe würdigen sollen. Die Sets können bereits jetzt vorbestellt werden und werden weltweit in LEGO Stores sowie über LEGO.com verkauft.

Damit kehrt eine der bekanntesten Animationsfiguren der 2000er-Jahre in einer neuen Form zurück – diesmal nicht auf der Leinwand, sondern als Modell für zuhause, das die Herzen von Fans jeden Alters erobern wird





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